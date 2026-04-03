„Chceš přes držku?“ Muž v pražském metru usměrňoval hajlujícího mladíka

„Heil Hitler,“ vykřikuje na videu opakovaně muž procházející stanicí metra Můstek na Václavském náměstí se zdviženou pravicí. To se ale nelíbí dalšímu staršímu muži. „Drž p*ču, ty zm*de,“ opáčí mu. „Chceš přes držku?“ ohradí se proti hajlujícímu muži a rozeběhne se k němu. Z videa to vypadá, že mu i pohrozil pěstí.
Na to ještě před chvílí hajlující muž reaguje anglickými omluvami a následně se skrčí u zdi. Starší muž následně ze záběrů odchází. „On ví, co dělá, vole,“ dodal na adresu skrčeného muže.
Staršího muže většina komentujících na sociálních sítí za jeho chování chválí. „Takhle se na ně musí na šmejdy,“ píše jeden z nich. Podle jiných komentujících by ovšem mohlo být chování muže ovlivněno psychickou poruchou.