Na oblouku Trojského mostu ležel muž, po příjezdu policie dobrovolně slezl

„Po jedenácté hodině jsme přijali podnět, že na oblouku Trojského mostu leží osoba,“ uvedl pro iDNES.cz mluvčí policie Jan Rybanský.
Přivolaní policisté pomocí dronu zjistili, že se hlášení zakládá na pravdě. Na místě asistovali také hasiči a záchranná služba.
„Hasiči použili plošinu a společně s policií muže vyzvali, aby nasedl. Ten tak učinil a následně byl předán do rukou záchranářů. Neutrpěl žádné zranění,“ sdělil Rybanský s tím, že se jeho test na alkohol ukázal jako negativní.
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Podle policie se jedná o přestupkové jednání a jako takové bude předáno patřičnému orgánu k dořešení.