„Od dnešních nočních hodin v Praze 4 prověřujeme událost, kdy byl v jednom z rodinných domů nalezen osmdesátiletý muž bez známek života. Vše prozatím nasvědčuje tomu, že muž zemřel cizím zaviněním,“ sdělila redakci iDNES.cz mluvčí pražských policistů Kristýna Zelinková.
Dodala také, že policie nařídila pitvu a případem se zabývají kriminalisté z prvního oddělení, kteří vyšetřují velmi závažné trestné činy.
Po pachateli stále pátrají. Podle informací serveru Blesk.cz, který o tragédii informoval jako první, bylo mrtvé tělo nalezené v domě svázané.