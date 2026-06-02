Žák, který předloni vyskočil instruktorovi z větroně a zemřel, byl pod vlivem pervitinu

Autor: ,
  6:23
Devatenáctiletý pilot, který předloni při výcvikovém letu s instruktorem vyskočil u Slaného z větroně, byl pod vlivem pervitinu. Vyplývá to ze závěrečné zprávy Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod (ÚZPLN), který událost vyšetřoval.

Mladík měl na sobě padák, který nepoužil, a po dopadu na zem podlehl mnohačetným zraněním.

Neštěstí se stalo 8. září před polednem při výcviku na větroni. V něm byli instruktor a žák. Mladík ve výšce přibližně 300 metrů nad zemí po odpojení od vlečného letadla otevřel kabinu a opustil kluzák. Pitva prokázala přítomnost metamfetaminu a také léku Zolpidem, používaného k léčbě nespavosti.

Na letišti Slaný vyskočil žák instruktorovi z větroně. (8. září 2024)
Podle soudních znalců nelze jednoznačně určit, zda šlo o psychicky podmíněné jednání, například afekt, únikovou reakci či sebedestruktivní jednání, nebo o chování ovlivněné metamfetaminem. Závěry expertizy však podle ústavu jednoznačně svědčí o tom, že pilot podstupoval let negativně ovlivněný psychoaktivními látkami neslučitelnými s bezpečným výkonem letové činnosti.

Instruktor se podle zprávy snažil pilotovi ve skoku zabránit a následně dokázal i přes poškození kabiny a změnu vyvážení stroje s kluzákem bezpečně přistát. Technický stav letadla ani počasí podle vyšetřovatelů na vzniku incidentu vliv neměly.

