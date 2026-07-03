Muž kladivem poškodil sochy u Rudolfina. Proč to udělal, policii neřekl

Informoval mluvčí policie Jan Daněk.
„Čtyřicetiletý muž zasadil sochám téměř dvacet úderů kladivem vážícím 1,5 kilogramu,“ uvedl mluvčí. Podle zveřejněných fotografií poničil dvě kamenné sochy sfing, které střeží boční schodiště Rudolfina. Jsou součástí bohaté vnější výzdoby této novorenesanční budovy postavené podle plánů Josefa Zítka a Josefa Schulze.
Muž je podezřelý z trestného činu poškození cizí věci, za což mu hrozí až tři roky vězení. „Při výslechu muž odmítl sdělit, proč sochy poničil, a odmítl vypovídat. Jeho motiv tedy v tuto chvíli neznáme,“ dodal mluvčí.
Prostory pražského Rudolfina se otevřely veřejnosti 7. února 1885 za přítomnosti korunního prince Rudolfa. Budova Domu umělců se stala důstojným stánkem pro různé oblasti umění a svým dispozičním řešením a víceúčelovým využitím prakticky předběhla dobu téměř o jedno století.
V Dvořákově síni Rudolfina se pořádají významné koncerty včetně třeba Pražského jara, Galerie Rudolfinum slouží k výstavám výtvarného umění. Od roku 1989 je Rudolfinum, kde sídlí Česká filharmonie, také národní kulturní památkou.