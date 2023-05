Muž kopal do auta, pak odjel na kole. Díky kamerám ho zadrželi strážníci

Incident se stal ve středu kolem 17. hodiny v Růžové ulici. Muž vyšel s jízdním kolem z domu a začal ničit zaparkované auto. „Kopl do levých předních a levých zadních dveří,“ sdělil portálu iDNES.cz mluvčí policie Jan Rybanský.

Na videozáznamu je vidět, že jízdní kolo vandalovi několikrát upadlo. Pak spadl na zem i on sám. Na bicyklu pak odjel směrem do Vrchlického sadů. „Vypadá to, že to kolo nebude jeho, asi ho chtěl prodat v bazaru,“ sdělil operátor městských kamer hlídce.

Strážníci devětatřicetiletého muže dostihli v ulici U Bulhara. Tvrdil jim, že vůbec netuší, o co jde a že prý pouze projíždí. „Vzhledem k tomu, že druhá hlídka strážníků, která jela auto zkontrolovat, kolegům sdělila, že je poškozeno, byl muž omezen na osobní svobodě,“ uvedli strážníci na Facebooku.

Muže pak převezli na služebnu státní policie. „Způsobil škodu, která přesahuje 20 tisíc korun, je podezřelý ze spáchání trestného činu poškození cizí věci,“ dodal Rybanský.