Cizinec zemřel v gay klubu po vypití znásilňovací drogy. Ze smrti viní jeho známost

Muži se podle vyšetřování ve smíchovském klubu náhodně seznámili v březnu minulého roku. Po společně strávených chvílích se přesunuli do soukromého pokoje, který byl součástí podniku.
„Obviněný následně muži podal limonádu, do které přimíchal látku s názvem GHB (gama-hydroxybutyrát), známou také jako tekutá extáze,“ uvedl policejní mluvčí Jan Daněk.
Droga u muže v důsledku otravy vyvolala vážné zdravotní komplikace. „I přes poskytnutou první pomoc ze strany policistů a záchranářů, kteří byli do podniku přivoláni, muž po převozu do nemocnice zemřel,“ doplnil mluvčí.
Pitva prokázala selhání srdeční a dechové činnosti při akutní otravě gama-hydroxytbutyrátem (GHB). Policejní mluvčí Michaela Volková upřesnila, že pro své účinky látka patří mezi tzv. znásilňovací drogy.
Obviněný nyní čelí trestnímu stíhání pro zvlášť závažný zločin neoprávněné výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami. Jelikož svým jednáním způsobil smrt, hrozí mu v případě odsouzení až 18 let odnětí svobody.