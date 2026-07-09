Spadl hlavou do vody a už téměř nedýchal. Opilého muže zachránili vodáci na kajaku

Téměř utopeného 55letého muže se podařilo pohotové dvojici na kajaku vytáhnout na břeh. Přivolaní záchranáři a strážníci spolupracovali na zajištění jeho životních funkcích. Dýchal totiž pouze přerušovaně.
„Výboj automatický externí defibrilátor nedoporučil, tak strážníci zahájili nepřímou srdeční masáž a kontrolovali průchodnost dýchacích cest,“ popsala zásah pražská policie. Záchranu komplikovala mimo jiné i mužova tělesná váha.
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Přesto se jim podařilo obnovit pravidelný srdeční rytmus a do péče si jej následně převzali záchranáři. Ti muži poté provedli test na přítomnost alkoholu ze slin, který ukázal 2,3 promile v dechu.
Nebezpečný pád z tříkolky
Druhého muže, který bojoval o život, si všiml strážník, jenž projížděl ulicí Děkanská vinice v Praze 4. Starší muž ležel uprostřed vozovky a krvácel z hlavy.
„Náš kolega z měcholupského útulku přivolal záchrannou službu, muže uvedl do stabilizované polohy a kontroloval jeho životní funkce až do příjezdů záchranářů, kteří si ho převzali do péče,“ uvedla policie.
Starší muž dýchal těžce ale pravidelně, avšak nereagoval na hlas ani na bolestivé podněty. Svědci nehody popsali, že ke zraněním přišel po pádu z elektrické tříkolky.