Ve své kampani jste nadnesl téma konzumace alkoholu na ulici. Jak chcete jeho prodej omezit?
Toto téma je pro mne spojené s bezpečností, jednou ze zásadních priorit v rámci našeho volebního programu. Nezakazujeme alkohol v barech a restauracích, rádi bychom ale našli řešení, jak zakázat jeho prodej po 22. hodině ve večerkách. Nechceme, aby se veřejná prostranství a dětská hřiště měnila v nálevny. Je to jeden z klíčových úkolů, kterým se budu věnovat ihned po volbách.
Prioritou pro mne je zřízení pozice koordinátora dopravních staveb. Z opozičních lavic jsme ho navrhli víc než desetkrát, aby se nestávalo, že dojde k uzavírce Plzeňské i jejích objízdných tras. Musí existovat závazný roční plán uzavírek.