Z Nuslí zmizela malba dívky pod ukrajinskou vlajkou. Nahradila ji nová fasáda

  19:56
Nástěnná malba s dívkou, která se symbolicky schovává pod ukrajinskou vlajkou na soukromé budově v Praze 4, kvůli rekonstrukci fasády zmizela. Malba, která pro mnoho místních a hlavně pro mnoho uprchlíků před válkou na Ukrajině, byla připomínkou solidarity Čechů s válkou zasaženými Ukrajinci, získala také široký ohlas nejen v uměleckých kruzích.
Streetartová malba v Praze 4 v Mojmírově ulici, která kvůli rekonstrukci musela...

Streetartová malba v Praze 4 v Mojmírově ulici, která kvůli rekonstrukci musela zmizet. (13. září 2025) | foto: Chemis / Instagram

Streetartová malba v Praze 4 v Mojmírově ulici, která kvůli rekonstrukci musela...
Streetartová malba „Plačící Masaryk“ krášlí Šmeralovu ulici v Olomouci. (13....
Malba Donald Trump na Maltě autora Chemis (13. září 2025)
Malba Malý doktor v Golandských výšinách (13. září 2025)
„Bohužel musím oznámit, že mural s ukrajinskou dívkou pod vlajkou zmizel,“ napsal na sociální síti Instagram autor, který vystupuje pod přezdívkou Chemis.

Streetartový malíř původem z Kazachstánu uvedl, že v každém případě, kdy maloval na soukromé stěny, vždy si vyžádal povolení od obyvatelů či majitelů. Nebylo tomu jinak ani v případu domu v pražských Nuslích.

Malíř od začátku věděl, že fasáda domu se jednou bude rekonstruovat. „A protože v té době nebylo k dispozici žádné lepší místo a jednání s městem o jiné zdi, kterou jsem měl na mysli, zkrachovala, rozhodl jsem se oslovit sdružení majitelů bytů v této budově. Po několika dnech souhlasili a vyjádřili podporu ukrajinskému tématu,“ uvedl.

Tvář odvahy v barvách street artu. Na Letné vzniká mural věnovaný Miladě Horákové

Okamžik renovace fasády nastal a spoustě lidem, nejen kolemjdoucím, to drásá srdce. „V tuhle chvíli mě fyzicky začalo bolet srdce. Tuto malbu na Praze 4 jsem vnímala jako znamení solidarity a symbol toho, jak obyčejní Češi pomáhali těm, kteří odjížděli do neznáma, hledali bezpečí a právě tady ho našli,“ posteskla si na platformě X Anastasiia Sihnaievska, která založila česko-ukrajinskou iniciativu Hlas Ukrajiny.

Malba se po rekonstrukci na fasádu budovy nevrátí, ani se ji autor nechystá replikovat. Podle něj totiž vznikla „v konkrétním okamžiku“ a věří, že jakákoli kopie jinde by „postrádala jeho kouzlo a atmosféru“. „Děkuji majitelům za příležitost ji vytvořit a vám všem za obrovskou podporu,“ vzkázal na závěr.

Streetartová malba „Plačící Masaryk“ krášlí Šmeralovu ulici v Olomouci. (13. září 2025)

Malíř je rovněž proslulý streetartovou malbou „Plačící Masaryk“, která krášlí Šmeralovu ulici v Olomouci. A vytvořil také řadu uznávaných maleb v zahraničí. Mezi jeho nejznámější nástěnné malby patří Malý doktor v Golanských výšinách, Donald Trump na Maltě a Rozzlobené děti ve Finsku.

13. září 2025  19:50,  aktualizováno  20:02

13. září 2025  19:56

13. září 2025

