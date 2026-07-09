Velkolepý mural v Ruzyni je hotový, patří mezi nejdelší v Evropě

Dokončení projektu oznámila Praha 6 na svém webu. Mural v Ruzyni představuje dosud nejrozsáhlejší realizaci svého druhu v Česku. Na jeho vzniku se podílelo patnáct českých a patnáct zahraničních umělců v rámci festivalu Urban Pictus.
„Každý z nich do společného díla otiskl vlastní výtvarný rukopis, výsledkem však není mozaika jednotlivých obrazů, ale jeden souvislý celek, který proměňuje dlouhou betonovou stěnu ve veřejnou galerii pod širým nebem,“ uvedla Praha 6.
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Dílo dlouhé 700 metrů se svým rozsahem řadí po bok berlínské East Side Gallery a lisabonské Blue Wall. S rozlohou 1 800 metrů čtverečních se tak Praha zapsala na mapu evropských měst, která systematicky podporují kvalitní umění ve veřejném prostoru a kvalitu veřejného prostoru jako takového.
„Cítím se nesmírně poctěná, že jsem mohla být součástí této akce, která získala velkou mediální pozornost a díky níž naši práci sledovali lidé z celé Prahy. Zároveň mě velmi potěšilo, že zde bylo zastoupeno více žen, než bývá na streetartových a graffiti festivalech obvyklé. Je skvělé, že na to organizátoři mysleli,“ uvedla česká umělkyně Sany.
Mural vznikl na zdi ve správě ministerstva obrany na jedné z hlavních příjezdových tras z Letiště Václava Havla do centra Prahy. Denně kolem něj projedou tisíce obyvatel i návštěvníků metropole.
Místo, které bylo dosud vnímáno pouze jako součást dopravní infrastruktury, se proměnilo v novou kulturní destinaci a obří venkovní galerii.
„Vzhledem k okamžité pozitivní reakci Letiště Praha, Prague City Tourism a CzechTourism i díky velmi zdařilému výsledku, který překonal má očekávání, může Mural Ruzyně vyvolat velký zájem za hranicemi Prahy i České republiky. Fakt se to povedlo,“ řekl radní Prahy 6 Jan Lacina.
„Na realizaci bylo použito 1 600 sprejů a 560 litrů akrylátové fasádní barvy od značky Primalex, která pomáhá mural chránit před vlivy počasí a prodlouží jeho životnost. Věřím tak, že tohle kolektivní dílo budou moct přicházet a přijíždět obdivovat jak Pražané, tak zahraniční turisté,“ dodal spoluzakladatel a produkční festivalu Urban Pictus Petr Kopal.
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24. června 2026