Toy_Box pro Prahu 7 rovněž vytvořila komiks o Miladě Horákové. Když ji redakce iDNES.cz kontaktovala, byla zrovna na lešení a pracovala na dokončení muralu. Podle ní by mělo být dílo hotové do konce příštího týdne.

V patě muralu bude citát z dopisů Milady Horákové navázaný na současnost. „Choď světem s očima otevřenýma a poslouchej nejen bolesti své, ale i těch ostatních,“ napsala kdysi Horáková své dceři Janě.

Umělkyně svůj záměr umístit citát zdůvodnila především povahou své tvorby, která se zaměřuje mimo jiné na komiksy.

Dílo podle autorky obsahuje moderní umělecké prvky. Například jde o fialové pruhy, které mají celému muralu přidat barvu. „Výtvarný jazyk, který používám ve svých dílech jako komiksová autorka, se vyznačuje písmem, (u jiného muralu) zářivými barvami. Portrét je klasický, ale fialová barva má základ v náboženství. Milada Horáková byla věřící člověk,“ vysvětlila umělkyně.

Portrét vyvolává dojem, že Horáková hledí na nedaleký Kostel svatého Antonína Paduánského. I to byl podle autorky záměr.

27. června 2019

„Rozstříhání jejího portrétu symbolizují její osud, který k ní byl značně krutý. Také symbolizuje totalitní moc, její brutalitu. To jak jsem spojila tyto dva prvky symbolizuje, že ji to přesto neubralo na důstojnosti a na důležitosti jejího sdělení,“ dodala Toy_Box.

Iniciátorem vzniku muralu není město, ale soukromý subjekt, který sídlí v domě, na němž malba vzniká. „Jsou to kurátoři z Chemistry Gallery, kteří mě oslovili se zpracováním muralu. Investorem je soukromý subjekt Prague Sirens, jsou to obyvatelé domu, kteří mají původ v cizině, ale odkaz Horákové je pro ně důležitý. Byl to jejich nápad,“ uzavírá umělkyně.

Městská část na projekt příspěla dotací ve výši 120 tisíc korun, řekla pro redakci iDNES.cz specialistka komunikace Prahy 7 Hana Janišová.

Miladu Horákovou si připomínáme za její boj proti totalitnímu režimu. Dva roky po komunistickém převratu v únoru 1948 se stala obětí justiční vraždy v důsledku jednoho z nejznámějších politických procesů v komunistickém Československu. V něm ji komunističtí soudci ve vykonstruovaném procesu odsoudili k trestu smrti za spiknutí proti republice.