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Muzeum Prahy dokončilo opravy Müllerovy vily ve Střešovicích, prohlídky začnou ve čtvrtek

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  15:57
Müllerova vila v pražských Střešovicích

Müllerova vila v pražských Střešovicích | foto: Muzeum hl. m. Prahy, Martin Polák

Müllerova vila – obytná hala
Z online výstavy Raumplán a současná architektura v Galerii Jaroslava Fragnera...
Na výstavě 100 let architektury nové republiky - Moravskoslezský kraj a Ostrava...
Adolf Loos, Müllerova vila v ulici Nad Hradním vodojemem v Praze-Střešovicích,...
14 fotografií
Muzeum Prahy dokončilo opravu Müllerovy vily ve Střešovicích v Praze 6. Prohlídky pro veřejnost začnou ve čtvrtek. Muzeum tuto unikátní funkcionalistickou vilu uzavřelo loni v únoru kvůli rekonstrukci střešních teras a interiérů. Prohlídkové trasy nyní vedou i do míst, kam se dříve nesmělo. Jde například o pokoj pro hosty, apartmán pro služky či sklep a vinotéku.

Při slavnostním znovuotevření to řekl ředitel Muzea Prahy Ivo Macek a kurátorka Müllerovy vily Eliška Zlatohlávková.

Kromě opravy samotných teras jsou obnovené dřevěné podlahy a výmalby a vyčištěné textilní vybavení. Muzeum nechalo také modernizovat zabezpečovací systém vily, která stojí ve svažitém svahu.

Müllerova vila – obytná hala
Z online výstavy Raumplán a současná architektura v Galerii Jaroslava Fragnera - Müllerova vila
Na výstavě 100 let architektury nové republiky - Moravskoslezský kraj a Ostrava bude k vidění také maketa Müllerovy vily.
Adolf Loos, Müllerova vila v ulici Nad Hradním vodojemem v Praze-Střešovicích, 1928–1930 (z knihy Česká architektonická avantgarda)
14 fotografií

„Důvodem zavření vily byla rekonstrukce terasy, jelikož sem zatékalo a nebyla zde funkční hydroizolace. Rekonstrukci terasy jsme pak využili i k renovaci interiérů. Podle mě teď došlo k největšímu skoku od doby, kdy byla před více než 20 lety Müllerova vila zrekonstruována, díky čemuž jsme zpřístupnili dalších šest místností pro návštěvníky,“ řekl Macek.

Prohlídková trasa provede zájemce téměř celým domem, výjimkou je zázemí pro ostrahu a průvodce. Návštěvníci uvidí tzv. hovornu, kde Müllerovi přijímali návštěvníky, které nechtěli pouštět do soukromých částí domu.

Přístupný bude i pokoj pro hosty nebo koupelny pro služebnictvo. Součástí trasy je také garáž s dobovým automobilem, zeleninový sklep či vinotéka.

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„Vila byla v roce 2000 poprvé zpřístupněna veřejnosti a dnes začínáme psát její další kapitolu. Ta spočívá ve větší otevřenosti vůči návštěvníkům. Našli jsme dobové popisy, jak vypadaly některé původní prostory, které v době otevření tvořily zázemí pro administrativu, takže se můžete těšit kromě hovorny i například na apartmán pro služebnictvo,“ popsala Zlatohlávková.

Nová trasa má návštěvníkům pomoci pochopit princip Loosovy architektury, tzv. raumplan. Jde o systém, kdy místnosti nejsou umístěny v jednotlivých podlažích, ale mají výšku podle jejich významu. Vzájemně jsou propojené a mohou připomínat labyrint.

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Prozatím je v plánu šest prohlídek denně, dvě z nich v angličtině. Maximální kapacita jedné prohlídky je osm návštěvníků. Muzeum chystá také kurátorské prohlídky určené pro návštěvníky, kteří už mají o architektuře určité povědomí a zajímá je nějaká konkrétní oblast.

Každá prohlídka bude mít vlastní téma. Speciální program vzniká také pro rodiny s dětmi.

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Při znovuotevření vily byla rovněž pokřtěna dvojjazyčná publikace (T)Raumplan, kterou Muzeum Prahy vydává ve spolupráci s výzkumným institutem The Why Factory, který vede známý nizozemský architekt Winy Maas. Publikace v českém a anglickém jazyce bude od října k dostání v e-shopu Muzea Prahy.

Müllerova vila je národní kulturní památkou a je považována za jednu z nejvýznamnějších památek moderní architektury ve střední Evropě. Postavena byla ve 20. letech minulého století ve funkcionalistickém stylu. Jejími architekty jsou Adolf Loos a Karel Lhota. Investorem vily byl spolumajitel jedné z největších stavebních firem František Müller.

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