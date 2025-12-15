Označení Mucha Museum musí z paláce Savarin zmizet, rozhodl soud

Autor: ,
  16:03
Pražský městský soud minulý týden předběžným opatřením nařídil odstranit z paláce Savarin v ulici Na Příkopě označení Mucha Museum. Podle rozhodnutí nemá společnost Palace Savarin ze skupiny Crestyl označení užívat v souvislosti s expozicí, za níž stojí část dědiců malíře Alfonse Muchy. Soud tak vyhověl návrhu společnosti Muchovo muzeum podnikatele Sebastiana Pawlowského. ČTK o tom za Pawlowského informovala Lucie Šplíchalová.
Spor vznikl poté, co počátkem roku Mucha Trust, spravující malířovu pozůstalost, a Nadace Mucha otevřely vlastní expozici v opraveném paláci Savarin společnosti Crestyl, jinak také v paláci Sylva-Taroucca.

Poutají na ni nápisy ve znění Mucha Museum, podle zjištění ČTK byly na místě také v pondělí. Stejný název Mucha Museum používá Pawlowského protistrana pro vlastní expozici v Kaunickém paláci v Panské ulici od roku 1998.

Další dějství sporu o název Mucha Muzeum, exekutoři zasahovali v paláci Savarin

U soudů se Pawlowski zatím domohl dílčích vítězství, o konkurenční expozici v paláci Savarin mluví jako o falzu, o krádeži identity. „Není proto překvapivé, že falešné Mucha Muzeum v paláci Savarin navštívil exekutor, který prosazuje předběžné opatření soudu,“ sdělil Pawlowski.

Jeho aktivitu Nadace Mucha a Mucha Trust považují za šikanózní, jejich zástupkyně Simona Kordová sdělila, že podnikatel vyvolal desítky sporů.

„Žádné rozhodnutí vůči nám není pravomocné, jedná se o předběžná opatření vzniklá na základě selektivně zvolených a zavádějících informací od protistrany. Každopádně do rozhodnutí o našem odvolání budeme názor soudu respektovat na rozdíl od protistrany, která již měsíce ignoruje i již pravomocná soudní rozhodnutí,“ uvedla Kordová.

Po předchozích soudních verdiktech smazala společnost Google podle Šplíchalové muzeum v paláci Savarin ze svých seznamů a map. Jiné označení pro expozici v paláci Savarin než Mucha Museum začala používat také městská společnost Prague City Tourism. Odkazuje na „muzeum věnované životu a dílu Alfonse Muchy“ v paláci Savarin.

Hlavní město před časem uvažovalo o trvalém umístění cyklu 20 obrazů Alfonse Muchy Slovanská epopej v paláci Savarin, a to v nové galerii. Nakonec se Praha rozhodla cyklus ponechat na zámku v Moravském Krumlově na Znojemsku, kam ho zapůjčila nejméně do roku 2031.

Mucha Muzeum se musí od původní instituce veřejně distancovat, nařídil soud

O vlastnictví Slovanské epopeje rozhodoval v září soud, vynesení verdiktu o rok odložil, aby dal prostor pro smír. Podle soudu je třeba, aby Praha vyhověla malířově darovací podmínce, že pro Slovanskou epopej vybuduje vlastní důstojné výstavní prostory. Zatím se to nestalo, nepadlo ani závazné rozhodnutí.

