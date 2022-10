Rozhodnutí o Epopeji nechte na novém vedení Prahy, vzkazuje Muchova vnučka

Současná rada by podle ní měla nechat rozhodnutí o umístění obrazů na nové politické reprezentaci. Mluvčí Prahy Vít Hofman uvedl, že aktuální postup schválili v červnu zastupitelé a žádná další rozhodnutí nebude současné vedení města přijímat.

Trvalé prostory pro Slovanskou epopej se v metropoli hledají od začátku minulého století. Záměr umístění pláten do Savarinu rada města schválila v lednu, malířova vnučka s ním od počátku nesouhlasí. Plánované prostory podle ní nejsou vhodné, protože jsou pod hladinou spodní vody a za odpovídající nepovažuje ani spojení kulturní památky s nákupním a administrativním centrem v centru Prahy. Jako podle ní vhodné místo Mucha Plocková dříve uvedla zámek na pražské Zbraslavi.

Projekt, který nemá povolení

Zmínila také fakt, že projekt Savarin developerské firmy Crestyl stále není povolen a jeho územní řízení bylo z důvodu negativního vyjádření památkářů přerušeno. Rozhodnutí podle ní nespěchá a měla by jej učinit až nová pražská rada. „Umístění Slovanské epopeje není neodkladné a jeho uspěchané a nelegitimní zakotvení za stávajících podmínek pro příští čtvrtstoletí je v silném rozporu s veřejným zájmem,“ uvedla její advokátka Zuzana Císařová v dopise. Dodala, že Třeštíková i přes příslib její klientce stále nedodala informace a dokumentaci k plánovanému umístění.

Mluvčí Prahy Hofman uvedl, že postup města vychází ze záměru již odsouhlaseného zastupiteli. „Žádná další rozhodnutí nebude současné vedení města přijímat, ta budou v rukou nových zastupitelů. Jednání stále pokračují, jsou dlouhá a náročná. Velmi důkladně prověřujeme všechny právní aspekty, aby nová politická reprezentace měla všechny relevantní informace, na základně kterých pak bude rozhodovat o dalším postupu,“ uvedl.

Město podle dohody s firmou Crestyl plánuje plátna umístit do Savarinu na 25 let, nyní jsou do konce roku 2026 zapůjčeny na zámek v Moravském Krumlově. Záměr kritizoval Spolek pro Slovanskou epopej, jehož členkou je i Mucha Plocková. V Praze jsou podle spolku vhodnější prostory, o kterých se jednalo v magistrátní komisi a není důvod platit za umístění soukromé developerské firmě. Výši nájemného zatím magistrát neupřesnil, podle původního návrhu může za čtvrt století dosáhnout až půl miliardy korun.

Savarin u Václavského náměstí Crestyl vlastní přes české firmy Welwyn Company a Savarin HoldCo a na Maltě registrovanou společnost Savarin P.l.c. Rekonstrukce samotného paláce u Václavského náměstí začala loni. Crestyl také plánuje úpravy vnitrobloku a propojení ulic Na Příkopě, Jindřišské a Panské novým obchodním komplexem. Ministerstvo kultury v březnu zvrátilo původně kladné stanovisko magistrátních památkářů a změnilo ho na negativní. Podle firmy se však toto rozhodnutí týkalo původního, několik let starého projektu, který už není aktuální. Developer požádal ministra kultury o přezkum.