Muchova epopej do komerčního projektu Savarin nepatří, kritizuje spolek

Spolek tak učinil týden poté, co soud odročil rozhodnutí o Slovanské epopeji. To je součástí dohody, o níž magistrát jedná s malířovým dědicem Johnem Muchou s cílem ukončit spor o vlastnictví. Podle primátora je nejdůležitější, aby plátna zůstala v majetku Prahy. Jednou ze zakladatelek spolku je i malířova vnučka Jarmila Mucha Plocková, která dříve uvedla, že případné umístění v Savarinu napadne u soudu. Spolek se proti umístění v podzemních prostorách komerčního centra vyjadřuje dlouhodobě, jsou podle něj vhodnější prostory, které město navíc přímo vlastní, například rekonstruovaný Průmyslový palác.

S ohledem na to, že podle dřívějšího návrhu mělo město za umístění v Savarinu platit firmě Crestyl nájemné přes milion korun měsíčně po dobu nejméně 25 let, by takový postup byl podle zástupců spolku v rozporu s péčí řádného hospodáře. „Takové řešení by přineslo hlavnímu městu Praze nejen hrozbu velkých finančních škod, ale i potenciální trestní odpovědnost osob, které by se na uzavření takové dohody za hlavní město podílely,“ stojí v dopise primátorovi.

Podle primátorova náměstka pro kulturu Jiřího Pospíšila (TOP 09) je nutné zdůraznit fakt, že v případě nájmu prostor půjdou městu příjmy ze vstupného, které by měly pokrýt většinu nájemného a v případě vysoké návštěvnosti by město mohlo být i v plusu. Řekl také, že v dopise uvedená čísla vycházejí z původního návrhu a nová dohoda bude mít podmínky upravené na základě aktuálních vyjednávání.

Soud nedávno odročil další jednání v dlouholetém sporu mezi městem a Johnem Muchou, které se mělo konat v červnu, nakonec bude až v září. V minulosti Mucha spor s hlavním městem prohrál, Nejvyšší soud však věc vrátil na začátek a v roce 2020 Mucha vyhrál prvoinstanční soud. Obě strany loni uzavřely předběžnou dohodu o mimosoudním řešení, jednání o ní se však protáhla. Pospíšil po odročení uvedl, že by chtěl dohodu na radě schválit v létě s podmínkami výhodnějšími pro město.

Spolek s tímto postupem nesouhlasí. „Historické dokumenty jasně potvrzují vlastnický titul hlavního města Prahy a je žádoucí, aby toto s konečnou platností potvrdil i soud. Praha nemusí ze sporu ‚prchat‘ za cenu uzavření nevýhodné dohody s panem Johnem Muchou,“ napsali zástupci spolku v dopise. Dodali, že by to navíc nic nevyřešilo, protože do jednání není zapojena druhá malířova dědička Mucha Plocková a její dědické nároky by zůstaly otevřené.

Primátor uvedl, že nejpodstatnější je zachovat obrazy v majetku Prahy. „Jako nejdůležitější u celého sporu vnímám to, aby Slovanská epopej zůstala v rukou Prahy. Odročení soudního jednání dá všem stranám větší časový prostor k hledání kompromisního řešení, které bude ctít odkaz Alfonse Muchy,“ uvedl Svoboda. Pospíšil se dříve opakovaně vyjádřil podobně, není podle něj v zájmu Prahy riskovat, že o cenný cyklus přijde, což v případě pokračování soudního sporu hrozí.

Významný cyklus Slovanská epopej tvoří 20 velkých pláten, která Mucha od roku 1910 maloval 18 let. Po dokončení dílo daroval Praze s podmínkou, že mu vybuduje důstojné výstavní prostory, termín však nestanovil. Pražští zastupitelé předloni schválili zápůjčku pláten Moravskému Krumlovu, kde budou k vidění do roku 2026.