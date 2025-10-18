V Mšenu na Mělnicku zemřel řidič. Nejspíš se vyhýbal zvěři

Při havárii osobního auta v Mšenu na Mělnicku zemřel v pátek večer řidič osobního auta. V autě cestovali další dva lidé, utrpěli středně těžké a lehké zranění. Vyplývá to z informací policie a záchranné služby. Nehoda byla hlášena ve 21:15.
foto: ZZSSČK

„Řidič osobního auta zřejmě v úmyslu vyhnout se zvěři strhnul řízení, skončil s vozidlem mimo vozovku, bohužel utrpěl zranění neslučitelná se životem. Ve vozidle seděli další dva spolujezdci,“ řekla mluvčí středočeské policie Vlasta Suchánková.

U řidiče bude nařízená soudní pitva. Havárie se stala poblíž železniční trati, kde byl proto do 01:00 zastaven provoz, doplnila mluvčí.

„Jednu osobu jsme letecky transportovali se středně těžkým zraněním do Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a další osoba jela do nemocnice k dovyšetření,“ řekl mluvčí záchranné služby Marek Hylebrant.

