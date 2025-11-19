Metro na Českomoravské se otevře do MS v krasobruslení, říká dopravní podnik

  14:38
Pražský dopravní podnik (DPP) plánuje stanici metra B Českomoravská znovu otevřít ještě před 25. březnem 2026, kdy v nedaleké O2 areně začne mistrovství světa v krasobruslení. Stanice je kvůli rekonstrukci uzavřena od začátku ledna letošního roku.
Stanice metra Českomoravská (5. 1. 2025)

Stanice metra Českomoravská (5. 1. 2025) | foto: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz

Rekonstrukce metra Českomoravská. (21. října 2025)
Rekonstrukce metra Českomoravská. (21. října 2025)
Rekonstrukce metra Českomoravská. (21. října 2025)
Rekonstrukce metra Českomoravská. (21. října 2025)
Vedoucí komunikace podniku Daniel Šabík uvedl, že se všechny zapojené strany snaží práce na rekonstrukci stanice koordinovat tak, aby byly dokončeny co nejdříve. „Podle aktuálního harmonogramu předpokládáme otevření stanice metra Českomoravská pro cestující v březnu 2026 před zahájením MS v krasobruslení,“ uvedl.

Rekonstrukce Českomoravské začala letos 6. ledna a měla trvat zhruba do konce letošního roku. Podle dřívějších informací DPP se nicméně ukázalo, že některé nosné konstrukce stanice jsou v mnohem horším stavu, než se předpokládalo, což s sebou přineslo nutnost prací navíc a prodloužení termínu otevření do prvního čtvrtletí roku příštího.

Oprava stanice metra Českomoravská se protáhne, výluka čeká i linku C

Kromě toho to znamenalo také nutnost víkendových výluk, se kterými se původně nepočítalo.

Světový šampionát v krasobruslení se do Česka vrátí po 33 letech, naposledy byl v Praze v roce 1993. Soutěžní program je v O2 areně naplánovaný od 25. do 28. března 2026.

