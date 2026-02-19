Šampionát v krasobruslení uzavře kus Libně. Mapa oblastí, kam bude vjezd zakázán

  15:16
Kvůli mistrovství světa v krasobruslení bude poslední týden v březnu omezen vjezd do bloku ulic v okolí O2 areny. Do prostoru budou smět vjíždět pouze řidiči s povolením. Lidé s trvalým bydlištěm v této lokalitě a parkovacím oprávněním do modrých zón ho získají automaticky, ostatní o něj musejí požádat a doložit nárok.
Během šampionátu budou v okolí O2 areny dočasně zavedena speciální bezpečností opatření. A do určitých ulic bude vjezd zakázán. Konkrétně bude uzavřena oblast mezi ulicemi Českomoravská, Sokolovská, K Moravině a Lisabonská. Povolení k vjezdu získají lidé s trvalým bydlištěm v této lokalitě a parkovacím oprávněním do modrých zón automaticky, ostatní o něj musejí požádat. Žádost lze vyřídit osobně na úřadu i online.

Kdo může získat povolení k vjezdu:

  • a) rezident: trvalé bydliště ve vymezené oblasti, ověřen z registrů, osobně doloží OP
  • b) nájemce bytu/nebytových prostor: doloží nájemní smlouvu
  • c) abonent: doloží výpis z obchodního/živnostenského rejstříku, případně nájemní smlouva,
  • d) vlastník nemovitosti: doloží výpis z katastru nemovitostí
  • e) řemeslník: doloží smlouvu o zakázce v dané oblasti
  • f) nájemce parkovacího místa/garážového stání: doloží nájemní smlouvu, případně doklad o úhradách
  • g) zaměstnanec firmy se sídlem v oblasti: čestné prohlášení zaměstnavatele + kopie pracovní smlouvy

Výjimku ze zákazu vjezdu nemají elektromobily ani motocykly, i jejich majitelé musejí mít povolení.

Mapa s vyznačenou oblastí, kde bude v době konání mistrovství světa v krasobruslení vjezd zakázán.

Na mapě jsou tečkami vyznačeny adresy v oblasti kolem O2 Arény, pro které lze získat vjezdové oprávnění během mistrovství světa v krasobruslení.

„Ke zřízení vjezdového oprávnění bude tedy třeba předložit registrační značku vozidla a dále prokázat vztah k oblasti, ve které tato opatření probíhají,“ stojí na webu Prahy 9. Lidé ho mohou doložit například nájemní smlouvou, výpisem z katastru nemovitostí případně obchodního či živnostenského rejstříku, kopií pracovní smlouvy či smlouvou o zakázce v dané oblasti.

„O vjezdová oprávnění nežádají zejména právnické osoby, které mají sídlo firmy přímo v ulici Sokolovská a do objektu firmy mají z této ulice přímý vjezd. Na základě zkušeností z minulých let je to krok k tomu, aby nedocházelo ke zneužívání povolenek,“ stojí dále na webu.

Kdy a kde se koná mistrovství světa v krasobruslení

Světový šampionát se do Česka vrátí po 33 letech, naposledy se zde mistrovství konalo v roce 1993. Šampionát začne v úterý 24. března 2026, téměř přesně měsíc po skončení olympijských her v Milánu a Cortině. Poslední finálové jízdy jsou naplánované na sobotu 28. března, neděle bude tradičně patřit slavnostní exhibici.

Všechny soutěže proběhnou v O2 areně.

Na šampionátu se představí 200 nejlepší krasobruslařů a krasobruslařek z 50 zemí ve čtyřech disciplínách. S kariérou se tu rozloučí mnozí velikáni ledu, zároveň se přihlásí o slovo nastupující nová generace.

Maskotem soutěže bude ježek.

19. února 2026  15:01,  aktualizováno  15:46

Šampionát v krasobruslení uzavře kus Libně. Mapa oblastí, kam bude vjezd zakázán

Kvůli mistrovství světa v krasobruslení bude poslední týden v březnu omezen vjezd do bloku ulic v okolí O2 areny. Do prostoru budou smět vjíždět pouze řidiči s povolením. Lidé s trvalým bydlištěm v...

