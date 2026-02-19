Během šampionátu budou v okolí O2 areny dočasně zavedena speciální bezpečností opatření. A do určitých ulic bude vjezd zakázán. Konkrétně bude uzavřena oblast mezi ulicemi Českomoravská, Sokolovská, K Moravině a Lisabonská. Povolení k vjezdu získají lidé s trvalým bydlištěm v této lokalitě a parkovacím oprávněním do modrých zón automaticky, ostatní o něj musejí požádat. Žádost lze vyřídit osobně na úřadu i online.
Kdo může získat povolení k vjezdu:
- a) rezident: trvalé bydliště ve vymezené oblasti, ověřen z registrů, osobně doloží OP
- b) nájemce bytu/nebytových prostor: doloží nájemní smlouvu
- c) abonent: doloží výpis z obchodního/živnostenského rejstříku, případně nájemní smlouva,
- d) vlastník nemovitosti: doloží výpis z katastru nemovitostí
- e) řemeslník: doloží smlouvu o zakázce v dané oblasti
- f) nájemce parkovacího místa/garážového stání: doloží nájemní smlouvu, případně doklad o úhradách
- g) zaměstnanec firmy se sídlem v oblasti: čestné prohlášení zaměstnavatele + kopie pracovní smlouvy
Výjimku ze zákazu vjezdu nemají elektromobily ani motocykly, i jejich majitelé musejí mít povolení.
„Ke zřízení vjezdového oprávnění bude tedy třeba předložit registrační značku vozidla a dále prokázat vztah k oblasti, ve které tato opatření probíhají,“ stojí na webu Prahy 9. Lidé ho mohou doložit například nájemní smlouvou, výpisem z katastru nemovitostí případně obchodního či živnostenského rejstříku, kopií pracovní smlouvy či smlouvou o zakázce v dané oblasti.
„O vjezdová oprávnění nežádají zejména právnické osoby, které mají sídlo firmy přímo v ulici Sokolovská a do objektu firmy mají z této ulice přímý vjezd. Na základě zkušeností z minulých let je to krok k tomu, aby nedocházelo ke zneužívání povolenek,“ stojí dále na webu.
Kdy a kde se koná mistrovství světa v krasobruslení
Světový šampionát se do Česka vrátí po 33 letech, naposledy se zde mistrovství konalo v roce 1993. Šampionát začne v úterý 24. března 2026, téměř přesně měsíc po skončení olympijských her v Milánu a Cortině. Poslední finálové jízdy jsou naplánované na sobotu 28. března, neděle bude tradičně patřit slavnostní exhibici.
Všechny soutěže proběhnou v O2 areně.
Na šampionátu se představí 200 nejlepší krasobruslařů a krasobruslařek z 50 zemí ve čtyřech disciplínách. S kariérou se tu rozloučí mnozí velikáni ledu, zároveň se přihlásí o slovo nastupující nová generace.
Maskotem soutěže bude ježek.