Unikátní laboratorní výzkum: myši pomohly odhalit vliv stáří na mrtvici

12:00 , aktualizováno 12:00

Cévní mozková příhoda se řadí mezi jedny z častých příčin úmrtí, a to převážně u seniorů. Důvod, proč postihuje právě je, se doteď nedařilo objasnit. Výzkum vědců z centra Biocev však přinesl výsledky, které by to mohly změnit a přispět nalezení léčiv pro pacienty po mrtvici.