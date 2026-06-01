Přicházející nízko položený horizontální oblačný pás, jaký lze vzácně pozorovat, připomíná valící se hradbu temnoty a vyvolává snad i myšlenky na blížící se konec světa. Až takhle krajní nebezpečí při pozorování húlavy (tedy správně shelf cloud – přibližně policový mrak) ale nehrozí.
Fascinující podívaná v podobě obřího límce či dokonce rotujícího válce postupujícího oblohou bývá posledním varováním před náhlou extrémní proměnou počasí. Tvoří samotné čelo postupující bouřky.
Hned za ním pak přichází i nárazový vítr, který může dosáhnout i síly vichřice, skokový pokles teploty a prudký liják či dokonce krupobití.
Na neobvyklou húlavu se podívejte na snímcích, které zachytil čtenář iDNES.cz během nedělního večera nad obcí Líha na Příbramsku.
Jak húlava vzniká
Húlava nepatří k běžným jevům, přesto se v Česku několikrát do roka objeví. Ke svému vzniku potřebuje specifické podmínky, zejména silný nárazový vítr a velké teplotní rozdíly mezi bouří a okolním vzduchem.
Charakteristický a jasně ohraničený „límec“ vzniká rychlou kondenzací vlhkosti v teplém vzduchu, který se před přicházející bouří drží u země. Těžký studený vzduch přicházející bouřky funguje jako klín a vytlačí jej do výšky.
Na neobvyklé uskupení upozornili v neděli odpoledne i meteorologové. Ti postup bouřkové fronty rovněž zaznamenali na radaru nad Rakovnickem.
Tornádo i další bouřky
Jasně ohraničený oblak nicméně nebyl jediným úkazem, který bylo možné během neděle pozorovat. Meteorologové na síti X uvedli, že nedaleko Netolic na jihu Čech – kde byly bouřky podle ČHMÚ ostatně nejsilnější – se možná objevilo i tornádo.
Nyní žádají veřejnost o pomoc s potvrzením, zda se tornádo v uvedené lokalitě skutečně objevilo.
Bouřky dle ČHMÚ hrozí i v první polovině tohoto týdne, i když by neměly dosáhnout víkendové intenzity a budou spíše lokální – počítat je však třeba s deštěm. Meteorologové předpovídají proměnlivé počasí se stoupajícími denními teplotami a četnými přeháňkami, které by měly polevit až koncem týdne. Nejvyšší odpolední teploty se budou pohybovat kolem 25 stupňů Celsia.