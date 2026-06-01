Mrak jako konec světa. Vzácnou podívanou zvanou húlava přinesly bouřky u Příbrami

Matouš Waller
  14:50
Silné nedělní bouřky a proměnlivé počasí s sebou přinesly i několik neobvyklých jevů. Jedním z nich byl mohutný shelf cloud neboli húlava. Masivní hrana temnoty, kterou představuje, je předzvěstí náhlé změny počasí.
Fotografie meteorologického jevu, známého jako shelf cloud (húlava), zachyceného během postupu bouřkové fronty přes obec Líha na Příbramsku.(31. května 2026) | foto: Zdeněk Dvořáček

Přicházející nízko položený horizontální oblačný pás, jaký lze vzácně pozorovat, připomíná valící se hradbu temnoty a vyvolává snad i myšlenky na blížící se konec světa. Až takhle krajní nebezpečí při pozorování húlavy (tedy správně shelf cloud – přibližně policový mrak) ale nehrozí.

Fascinující podívaná v podobě obřího límce či dokonce rotujícího válce postupujícího oblohou bývá posledním varováním před náhlou extrémní proměnou počasí. Tvoří samotné čelo postupující bouřky.

Škody po bouřkách na jihu Čech: bez proudu bylo až 10 tisíc odběratelů

Hned za ním pak přichází i nárazový vítr, který může dosáhnout i síly vichřice, skokový pokles teploty a prudký liják či dokonce krupobití.

Na neobvyklou húlavu se podívejte na snímcích, které zachytil čtenář iDNES.cz během nedělního večera nad obcí Líha na Příbramsku.

Jak húlava vzniká

Húlava nepatří k běžným jevům, přesto se v Česku několikrát do roka objeví. Ke svému vzniku potřebuje specifické podmínky, zejména silný nárazový vítr a velké teplotní rozdíly mezi bouří a okolním vzduchem.

Radarový snímek zachycující postup poslední silné vlny nedělních bouřek na Rakovnicko.
Charakteristický a jasně ohraničený „límec“ vzniká rychlou kondenzací vlhkosti v teplém vzduchu, který se před přicházející bouří drží u země. Těžký studený vzduch přicházející bouřky funguje jako klín a vytlačí jej do výšky.

Na neobvyklé uskupení upozornili v neděli odpoledne i meteorologové. Ti postup bouřkové fronty rovněž zaznamenali na radaru nad Rakovnickem.

Tornádo i další bouřky

Jasně ohraničený oblak nicméně nebyl jediným úkazem, který bylo možné během neděle pozorovat. Meteorologové na síti X uvedli, že nedaleko Netolic na jihu Čech – kde byly bouřky podle ČHMÚ ostatně nejsilnější – se možná objevilo i tornádo.

Nyní žádají veřejnost o pomoc s potvrzením, zda se tornádo v uvedené lokalitě skutečně objevilo.

Po letních teplotách deštivé ochlazení. Nový týden přinese proměnlivé počasí

Bouřky dle ČHMÚ hrozí i v první polovině tohoto týdne, i když by neměly dosáhnout víkendové intenzity a budou spíše lokální – počítat je však třeba s deštěm. Meteorologové předpovídají proměnlivé počasí se stoupajícími denními teplotami a četnými přeháňkami, které by měly polevit až koncem týdne. Nejvyšší odpolední teploty se budou pohybovat kolem 25 stupňů Celsia.

Předpověď teplot na první červnový týden v Česku
