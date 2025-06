Šest už jich mají za sebou. Teď je čeká poslední – Mount Vinson – s jeho 4 892 nadmořskými metry jde o nejvyšší vrchol Antarktidy. Pokud se jim to podaří, zařadí se do top ten všech českých horolezců, kteří to dokázali.

„Jde se přes noc za svitu čelovek. Největší zima je po rozbřesku kolem čtvrté ráno. Vrcholu jsme dosáhli několik minut před sedmou hodinou.“