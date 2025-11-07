Prezidenta zlákala výstava nejdelších motorek světa, prokázal zasvěcené znalosti

Prezident Petr Pavel si nenechal ujít výstavu historických motorek „Böhmerland nebo Čechie. Nejdelší motocykl na světě“, která ve čtvrtek slavnostně začala v pražském Národním technickém muzeu. Sám vášnivý motorkář, jenž expozici poskytl záštitu, se zájmem obdivoval konstruktérské skvosty s pohnutou válečnou minulostí.
Národní technické muzeum (NTM) si od 7. listopadu připomíná 100. výročí zahájení výroby motocyklů, přezdívaných originálně „splašené lešení“ či „jezevčík“.

Tyto stroje, unikátní svou více než třímetrovou délkou, objemem 600 kubických centimetrů a hmotností 280 kilogramů, sloužily v době předválečné k přepravě až čtyř lidí.

Sběratelské skvosty, původem z dílny sudetského Němce Albina Liebische z Krásné Lípy, získalo muzeum od soukromých sběratelů a muzeí v Berlíně a Drážďanech.

Prohlídku vzácných exponátů si nenechal ujít v současnosti jistě nejznámější motorkář republiky prezident Petr Pavel, který ve čtvrtek dorazil na slavnostní zahájení výstavy.

„Ukázalo se, že jako motorkář, má o tématu zasvěcené znalosti. Zajímal se o příběh Albina Liebische a jeho tvůrčí elán, konstrukční provedení jednotlivých strojů a zaujala ho věrná kopie toho zcela nejdelšího motocyklu Čechie–Böhmerland 600, tzn. superdlouhý model,“ řekla pro redakci iDNES.cz Jana Dobisíková z propagačního oddělení NTM.

Prezident se jako milovník motorek s nadšením pokochal všemi typy těchto strojů vyráběných mezi lety 1925 a 1939, z nichž některé mohou návštěvníci vidět i v několika variantách, včetně těch, které se v originále už nedochovaly.

„Jsou to trochu orgie této značky,“ sdělil na tiskové konferenci spoluautor výstavy a ředitel Státního okresního archivu v Děčíně Jan Němec.

„Já bych řekl, že podstatnější než ty motorky jsou texty po stěnách, které mapují příběh značky a osud jejich tvůrce, které jsou odrazem našich dějin 20. století,“ doplnil druhý z pořadatelů expozice Arnošt Nezmeškal.

Dnes těžko dostupné a extrémně ceněné kousky vyráběl Liebische do roku 1939, když v Německu, potažmo v Sudetech začaly platit předpisy na typové ohraničení motocyklů. Po druhé světové válce výrobce jako sudetský Němec přišel o veškerý majetek a musel opustit domov. Další jeho pokusy o obnovení výroby českých gigantů zůstaly neúspěšné.

