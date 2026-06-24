Policejní honička v Praze. Motorkář uháněl na červenou, kličkoval mezi paneláky

Policejní hlídka si na Jižní spojce všimla motocyklu s nedbale připevněnou registrační značkou. Řidič se podle policistů navíc choval nervózně, a proto se jej rozhodli zastavit ke kontrole.
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„Poté, co policisté zapnuli majáky a nápis STOP, začal řidič hlídce zběsile ujíždět,“ uvedl policejní mluvčí Richard Hrdina.
Při pronásledování jel podle policie rychlostí přes 140 kilometrů za hodinu, projel několik křižovatek na červenou a ohrožoval ostatní řidiče. Policistům se snažil zmizet také kličkováním po chodníku mezi panelovými domy.
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Pronásledování skončilo až ve slepé ulici U Trati, odkud už nemohl pokračovat. Policisté šestačtyřicetiletého muže za použití donucovacích prostředků zadrželi.
Následná kontrola ukázala, proč se muž pokoušel hlídce ujet. „Měl vysloven platný zákaz pobytu na území hlavního města Prahy, blokaci všech řidičských oprávnění, nadýchal zbytkový alkohol a odmítl odběr krve ke zjištění přítomnosti drog v těle,“ sdělil Hrdina.
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Policisté muže převezli na služebnu k dalším procesním úkonům. Je podezřelý ze spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. V případě odsouzení mu hrozí až dva roky vězení.