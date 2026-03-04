Motorkář nepřežil střet s autem na D1. Dálnice u Prahy je částečně průjezdná

  19:44
Na 8. kilometru dálnice D1 ve směru na Prahu došlo k vážné dopravní nehodě osobního auta a motocyklu. Řidič motorky střet nepřežil. Na místě zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému, provoz je omezený, dálnice ale zůstává průjezdná.
Nehoda se stala na osmém kilometru D1 ve směru na Prahu. Motocyklista se tam střetl s osobním automobilem a utrpěl zranění neslučitelná se životem.

„Na 8. kilometru dálnice D1 ve směru na Prahu řešíme vážnou nehodu osobního vozu s motocyklem. Řidič motorky střet s autem bohužel nepřežil. Na místě pracují všechny záchranné složky,“ sdělila redakci iDNES.cz středočeská policejní mluvčí Vlastimila Suchánková.

Dálnice je v současnosti průjezdná s opatrností levým jízdním pruhem. Policisté na místě dokumentují okolnosti nehody a zjišťují její přesnou příčinu.

4. března 2026  20:10

4. března 2026  10:07

