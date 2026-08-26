Motorkář, kterého po těžké nehodě oživovali, po převozu do nemocnice zemřel

„Došlo ke střetu osobního vozu s motorkou, motorkář utrpěl vážná zranění a byl letecky transportován do nemocnice, kde následně bohužel zemřel,“ řekla mluvčí. Příčiny a okolnosti nehody policie vyšetřuje.
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Motorkáře po střetu s autem oživovali, transportoval ho vrtulník
„Měli jsme tam v péči těžce zraněného pacienta, kterého posádky úspěšně resuscitovaly. Následně byl transportován letecky do Ústřední vojenské nemocnice v Praze,“ uvedla pro iDNES.cz mluvčí středočeské záchranné služby Monika Nováková.
K události vyjížděli profesionální hasiči z Českého Brodu a dobrovolná jednotka z Úval.