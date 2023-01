Neznámý muž zasmradil motorest. Vyvrtal dírku do dveří a vstříkl kyselinu

Podle majitele muž přišel 1. ledna ze zahrady restaurace, pravděpodobně přelezl i vrata. Do rámu dřevěných dveří vyvrtal dírku a stříkačkami nastříkal kyselinu dovnitř až do poloviny restaurace.

„Poblíž se pohyboval kolem deváté hodiny večer neznámý muž. Následně vytáhl z tašky vrtačku, kterou vyvrtal otvor do zadních dveří vedoucích do motorestu a přes něj poté nastříkal do vnitřních prostor motorestu tekutinu, která velmi silně zapáchala,“ uvedla policejní mluvčí Vlasta Suchánková.

Poté motorest obešel k hlavnímu vchodu, tekutinu opět vstříkl dovnitř a potřísnil i reklamní vývěsní tabuli.

„Zápach je pekelný. Je to taková kombinace tlejícího masa, zvratků, exkrementů – prostě to nejhorší, co si člověk dovede představit,“ popsal pro server iDNES.cz Zajíček.

Vyčištění restaurace a její uzavření podle Zajíčka stálo přes 100 tisíc korun.

Muže hledá policie

Muže během jeho zvláštního počínání zaznamenaly bezpečnostní kamery. „Záznam by mohl pomoci při objasnění případu, zejména pak přispět k odhalení totožnosti neznámého muže, s nímž by policisté rádi hovořili,“ uvedla policejní mluvčí.

„Pokud někdo muže na záznamu poznává, ať kontaktuje policisty na telefonu 725 997 590 nebo na lince tísňového volání 158,“ vyzývá policie.

Podle Suchánkové zahájili policisté dálničního oddělení Bernartice úkony trestního řízení pro možné podezření ze spáchání trestného činu poškození cizí věci.

Není to poprvé, co se Zajíček s touto situací setkal. Stejně páchnoucí kapalinu někdo v restauraci rozstříkal v říjnu loňského roku, a to za plného provozu. Byl to pravděpodobně jeden z hostů, který z místa činu v tichosti odešel.