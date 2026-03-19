Zemřela lékařka, která významně přispěla k unikátnímu rozvoji dětské kardiologie

Autor:
  9:58
Zemřela lékařka Marie Voříšková, osobnost české dětské kardiologie. Bylo jí 95 let. V 80. letech pomohla vybudovat unikátní systém centralizované péče o děti s vrozenými srdečními vadami, za jehož přínos byla oceněna. Úmrtí uznávané lékařky oznámila Fakultní nemocnice Motol, kde byla dlouholetou primářkou.
Fotogalerie4

Lékařka Marie Voříšková. (1931-2026) | foto: FM Motol

Voříšková vystudovala medicínu na pediatrickém centru v tehdejším Leningradu, kde v roce 1958 promovala s vyznamenáním. Svou profesní dráhu ale následně spojila s dětskou medicínou a už od roku 1959 působila na II. dětské klinice v Praze.

Od 60. let se začala věnovat intenzivně dětské kardiologii. V roce 1970 převzala vedení kliniky a o sedm let později se stala součástí nově vzniklého týmu Dětského kardiocentra ve FN Motol.

Spolu s profesory Milanem Šamánkem a Bohumilem Hučínem se podílela na vybudování unikátního systému centralizované péče o děti s vrozenými srdečními vadami, který postupně zásadně zlepšil prognózu těchto pacientů. Za tento přínos dostala v roce 1984 Státní cenu.

Lékařka Marie Voříšková. (1931-2026)
Lékařka Marie Voříšková. (1931-2026)

Ve funkci primářky kardiologického oddělení Dětského kardiocentra působila až do roku 1989. Významně se podílela na formování diagnostických a léčebných postupů, zejména u kritických vrozených srdečních vad u novorozenců a kojenců.

Podílela se na tvorbě indikačních kritérií k operacím srdce i na systému dlouhodobého sledování pacientů.

Lékařka Marie Voříšková. (1931-2026)
Lékařka Marie Voříšková. (1931-2026)
Lékařka Marie Voříšková. (1931-2026)
Lékařka Marie Voříšková. (1931-2026)
4 fotografie

Byla autorkou odborných publikací i kapitol v učebnicích dětského lékařství a dětské kardiologie. Samostatně publikovala 15 odborných prací a na dalších 35 se podílela jako spoluautorka.

Věnovala se také vzdělávání mladých lékařů, vychovala generace dětských kardiologů.

„Byla respektovanou klinickou autoritou. Její důraz na pečlivé klinické vyšetření a mezioborovou spolupráci zůstává v oboru přítomen dodnes,“ uvedla motolská nemocnice.

Vstoupit do diskuse

Radní oznamuje otevření Dvoreckého mostu v akčním videu

Nejčtenější

Dívka zemřela při střetu s tramvají, zpod soupravy ji vyprošťovali pomocí jeřábu

Tramvaj v pražské Bělohorské ulici srazila dívku, která na místě zemřela. (13....

Tramvaj v pátek na pražském Břevnově srazila nezletilou dívku, která skončila zaklíněná pod vozem. Na místě zemřela. Provoz v Bělohorské ulici byl oboustranně pozastaven, uvedl pro iDNES.cz mluvčí...

Jihovýchodní část Pražského okruhu se už rýsuje. Prohlédněte si snímky ze stavby

Stavby na jihovýchodní části Pražského okruhu pokračují. (16. března 2026)

Suché jarní počasí nahrává stavbě 12,6 kilometru dlouhé jihovýchodní části Pražského okruhu mezi Běchovicemi a dálnicí D1. Na realizaci projektu v tomto období pracuje až osmdesát dělníků s těžkou...

Na premiéru filmu o Livii Klausové přišli v Praze Zeman, Bohdalová či Schillerová

Bývalá první dáma Lívia Klausová na slavnostní premiéře dokumentárního filmu...

Ve čtvrtek vstoupil do českých kin celovečerní dokument o bývalé první dámě Livii Klausové. Nabídl vhled do kariérního i osobního života bývalé první dámy a někdejší diplomatky. Na slavnostní...

Nový pražský most zná datum otevření, prozradil ho radní v emotivním videu

Testovací jízdy tramvají a autobusů po novém Dvoreckém mostě v Praze (12....

Dvorecký most přes Vltavu, který propojí pražský Smíchov s Podolím, se otevře dva týdny po Velikonocích. Nejprve si ho budou moci „osahat“ chodci a cyklisté, o den později se na něj vydají také...

OBRAZEM: Vyšehrad i lampa otočená úplně mimo. Co také uvidíte z nového mostu?

Testovací jízdy tramvají a autobusů po novém Dvoreckém mostě v Praze (12....

Na dohled Vyšehradu získala Praha nový most, který bude sloužit pěším, tramvajové a autobusové dopravě, cyklistům a Integrovanému záchrannému systému. Díky tomu se metropole dočká nových spojení...

Zemřela lékařka, která významně přispěla k unikátnímu rozvoji dětské kardiologie

Lékařka Marie Voříšková. (1931-2026)

Zemřela lékařka Marie Voříšková, osobnost české dětské kardiologie. Bylo jí 95 let. V 80. letech pomohla vybudovat unikátní systém centralizované péče o děti s vrozenými srdečními vadami, za jehož...

19. března 2026  9:58

Baví mě to tady. Skotský sparťan Irving o pohárech, české lize i reprezentaci

Sparťanský záložník Andrew Irving na tiskové konferenci před odvetou proti...

Před týdnem v Alkmaaru odehrál svůj první zápas v evropských pohárech. „Sparta je pro mě skvělý klub,“ říká skotský záložník Andrew Irving před domácí osmifinálovou odvetou ve fotbalové Konferenční...

19. března 2026  9:39

Ohrožení NATO by nejpravděpodobněji přišlo z východu, řekl Pavel v kasárnách

Prezident Petr Pavel ve čtvrtek ráno zavítal do kasáren praporu podpory...

Prezident Petr Pavel ve čtvrtek pokračuje v oficiální návštěvě Středočeského kraje. Den zahájil v Rakovníku návštěvou praporu podpory nasaditelných sil. Později se program zaměří především na...

19. března 2026  7:30,  aktualizováno  9:14

Karlovo náměstí je teď plné bagrů. Revitalizaci provází kritika i debaty

Rekonstrukce probíhající na Karlově náměstí (13. března 2026)

Na Karlově náměstí se přes paprsky slunce rozléhá zvuk sbíječek, který se mísí s vůní čerstvě řezaného dřeva. Dělníci právě odstraňují staré keře. „Tohle všechno půjde pryč,“ říká jeden z mužů...

19. března 2026

Letná? Skvělé místo pro evropské večery, líčil Priske. Se Spartou bude otáčet potřetí

Sparťanský kouč Brian Priske na tiskové konferenci před odvetným zápasem...

První velký evropský obrat v éře Briana Priskeho si ze současných sparťanských fotbalistů pamatuje už jen devět hráčů. Na Letné tehdy padlo chorvatské Dinamo Záhřeb 1:4 poté, co doma zvítězilo 3:1....

19. března 2026

DBK slaví 45 let od prvního otevření. Brutalistní klenot v Praze stále žije

DBK v osmdesátých letech, ještě bez okolních staveb

Dům bytové kultury v pražské Krči původně pokrýval takřka veškerou nabídku nábytku i doplňků v hlavním městě. Své dveře poprvé otevřel před 45 lety a nábytek se tu prodával i dlouho po změně režimu....

19. března 2026

Velikonoční akce Praha 2026: tipy pro děti. Zoo, Toulcův dvůr i Muzeum MHD

Umění slováckých maléřek - malování velikonočních kraslic. Pohled na ruce při...

Nadcházející Velikonoce jsou skvělou příležitostí naučit ratolesti něco o původu nejdůležitějších křesťanských svátků, typických zvycích i řemeslech. Hlavní město nabízí celou řadu aktivit a dílen,...

19. března 2026

Sparta vyhrála první čtvrtfinále v Plzni, Pardubice si poradily s Kometou

Závar před sparťanským brankářem Josefem Kořenářem v zápase s Plzní.

Odstartovaly první dvě čtvrtfinálové série hokejové extraligy. Sparta se proti Plzni ujala vedení díky triumfu 2:0 na západě Čech. Do série vstoupily lépe také Pardubice, které na domácím ledě...

18. března 2026  20:57

Student vyhrožoval spolužačce. Pražská škola provedla evakuaci, zasáhla policie

Mezinárodní konzervatoř Praha v Olšanské ulici na pražském Žižkově.

Policie ve středu odpoledne zasahovala v budově Mezinárodní konzervatoře na pražském Žižkově. Student tam údajně vyhrožoval útokem. Škola poslala všechny studující domů bez udání důvodu, sdělila...

18. března 2026  18:44

Jako bych tu byl s Baníkem. Chci Spartu porazit, pořád je to pro mě rival, říká Šín

Matěj Šín z Alkmaaru na tiskové konferenci před odvetným zápasem osmifinále...

Jeho gól proti Spartě z loňského dubna je znělkou fotbalové ligy. „Vidím ho často. Kdykoli si pustím v televizi zápas Baníku,“ říká pobaveně Matěj Šín. Vzpomněl si na něj zase ve středu v podvečer,...

18. března 2026  18:24

„V tom bych tedy závodit nechtěl.“ Pavel vyzkoušel speciál ve Škoda Muzeu

Během oficiální návštěvy Středočeského kraje navštívil prezident Petr Pavel...

Prezident Petr Pavel ve středu zahájil dvoudenní návštěvu Středočeského kraje. Odpoledne navštívil mladoboleslavskou automobilku Škoda. Tam zavítal do výroby v hale M13, kde se na jedné společné...

18. března 2026  18:02,  aktualizováno  18:23

Šemík pářící se s klisnou zmizel z pražské střechy. Kontroverzní sochu čeká aukce

Jeřáb sundal ze střechy domu v Podolí kovovou sochu Šemíka. (17. března 2026)

Socha pářícího se koně Šemíka s klisnou, která v posledních měsících budila pozornost na střeše domu v pražském Podolí, z místa zmizela. V úterý ji dělníci a sochař Jakub Flejšar pomocí jeřábu...

18. března 2026  17:35

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.