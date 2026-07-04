Motorkářský pár narazil v Praze do autobusu a skončil v trauma centru

„Srazil se motocykl s autobusem. Na té motorce jel řidič a spolujezdkyně, oba dva jsou vážně zranění, skončili v nemocnici,“ sdělil redakci iDNES.cz pražský policejní mluvčí Jan Daněk a dodal, že nehodu vyšetřují. Omezení v dopravě trvalo podle něj od druhé hodiny odpoledne do půl páté.
Dva zraněné potvrdil i mluvčí pražské záchranné služby Karel Kirs. „Měli jsme v péči dva pacienty, muže okolo 45 let, který utrpěl poranění v oblasti horní končetiny, který byl na začátku zásahu v bezvědomí,“ řekl redakci Kirs. Dodal, že byl kompletně vyšetřen a převezen do trauma centra.
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„Druhým pacientem byla žena okolo 30 let, ta byla rovněž v bezvědomí, u které to bezvědomí trvalo. Ta byla napojena na umělou plicní ventilaci, opět kompletně zajištěná, včetně imobilizace ve vakuové matraci, a rovněž transportována do trauma centra,“ dodal ke druhé zúčastněné. V autobusu podle něj žádní zranění nebyli.
Podle mluvčí pražských hasičů Kateřiny Benešové byl chvíli uzavřen i nájezd z ulice Plzeňská na ulici Kukulova. Dopravní podnik hlavního města Prahy, který linky autobusů Pražské integrované dopravy spravuje, o omezeních v dopravě MHD na svých stránkách neinformoval.