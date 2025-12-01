Místo chrtího závodiště bude atletický stadion. Praha přemění areál v Motole

  13:28
Praha se chystá přestavit bývalé chrtí závodiště v Motole v Praze 5 na nový atletický stadion. Radní schválili vypsání veřejné zakázky v hodnotě 97,7 milionu korun včetně DPH. Přeměna areálu by pak mohla stát celkem zhruba 105 milionů korun. Stadion má být dokončen v roce 2027 a bude sloužit pro tréninky i pořádání národních a mezinárodních soutěží.
Víceúčelový sportovní areál Greyhound Park pro chrtí dostihy se otevřel

Víceúčelový sportovní areál Greyhound Park pro chrtí dostihy se otevřel slavnostně otevřel 10. července. | foto: ČTK

V Praze Motole vzniká víceúčelový sportovní areál s dostihovou dráhou pro chrty...
V Praze Motole vzniká víceúčelový sportovní areál s dostihovou dráhou pro chrty...
V Praze Motole vzniká víceúčelový sportovní areál s dostihovou dráhou pro chrty...
V Praze Motole vzniká víceúčelový sportovní areál s dostihovou dráhou pro chrty...
Areál v Plzeňské ulici dosud tvořil pískový ovál pro chrtí závody a vnitřní plocha pro motokáry. Po přestavbě tam vznikne atletický stadion s osmiproudou dráhou o délce 400 metrů, tartanovým povrchem a sektory pro skoky, hody a vrhy. Stávající objekt bude sloužit jako zázemí pro sportovce i veřejnost.

Hlavním důvodem přestavby areálu je podle schváleného dokumentu nedostatečná kapacita a technický stav stávajících atletických stadionů v Praze, které dlouhodobě neodpovídají poptávce po trénincích a soutěžích.

Chrtí ovál v pražském Motole je v provozu. Sportovat mohou i lidé

Nový stadion by měl mimo jiné sloužit sportovním klubům z Prahy 5 a také pro pořádání atletických závodů. „Předpokládá se celková kapacita sportujících dětí, mládeže i dospělých až 3 000 týdně po rekonstrukci tohoto atletického stadionu,“ řekl radní Antonín Klecanda (STAN).

Zakázka bude zadána metodou design and build, při které dodavatel připraví projektovou dokumentaci a zároveň zajistí stavbu. Zadávací řízení je v plánu na konec roku 2025, smlouva s vybraným zhotovitelem má být podepsána v prvním čtvrtletí 2026. Po dokončení dokumentace potrvá výstavba přibližně devět měsíců.

Chrtům roste v Praze závodiště, investor za sport schovává i svůj byznys

Předpokládaná hodnota vypsané veřejné zakázky činí 97,7 milionu korun včetně DPH a zahrnuje projektovou dokumentaci i samotnou stavbu stadionu. Náklady na přeměnu areálu byly stanoveny na 105 milionů korun včetně DPH, přičemž rozdíl proti zakázce pokrývá další nezbytné služby, například technický dozor stavebníka, inženýrskou činnost a další náklady související s přípravou a dokončením stavby.

Budovy chrtího závodiště v Motole město odkoupilo začátkem letošního roku od firmy CZECH INTERNATIONAL za 215,8 milionu korun. Areál stojí na městských pozemcích, které firma měla pronajaté do roku 2035 s opcí na dalších deset let. Podle magistrátu byla koupě výhodnější než případný právní spor o ukončení pronájmu.

22. února 2011
1. prosince 2025  13:28

Premium
