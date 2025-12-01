Areál v Plzeňské ulici dosud tvořil pískový ovál pro chrtí závody a vnitřní plocha pro motokáry. Po přestavbě tam vznikne atletický stadion s osmiproudou dráhou o délce 400 metrů, tartanovým povrchem a sektory pro skoky, hody a vrhy. Stávající objekt bude sloužit jako zázemí pro sportovce i veřejnost.
Hlavním důvodem přestavby areálu je podle schváleného dokumentu nedostatečná kapacita a technický stav stávajících atletických stadionů v Praze, které dlouhodobě neodpovídají poptávce po trénincích a soutěžích.
Nový stadion by měl mimo jiné sloužit sportovním klubům z Prahy 5 a také pro pořádání atletických závodů. „Předpokládá se celková kapacita sportujících dětí, mládeže i dospělých až 3 000 týdně po rekonstrukci tohoto atletického stadionu,“ řekl radní Antonín Klecanda (STAN).
Zakázka bude zadána metodou design and build, při které dodavatel připraví projektovou dokumentaci a zároveň zajistí stavbu. Zadávací řízení je v plánu na konec roku 2025, smlouva s vybraným zhotovitelem má být podepsána v prvním čtvrtletí 2026. Po dokončení dokumentace potrvá výstavba přibližně devět měsíců.
Předpokládaná hodnota vypsané veřejné zakázky činí 97,7 milionu korun včetně DPH a zahrnuje projektovou dokumentaci i samotnou stavbu stadionu. Náklady na přeměnu areálu byly stanoveny na 105 milionů korun včetně DPH, přičemž rozdíl proti zakázce pokrývá další nezbytné služby, například technický dozor stavebníka, inženýrskou činnost a další náklady související s přípravou a dokončením stavby.
Budovy chrtího závodiště v Motole město odkoupilo začátkem letošního roku od firmy CZECH INTERNATIONAL za 215,8 milionu korun. Areál stojí na městských pozemcích, které firma měla pronajaté do roku 2035 s opcí na dalších deset let. Podle magistrátu byla koupě výhodnější než případný právní spor o ukončení pronájmu.
