Policie nezahájí stíhání kvůli špatné údržbě mostu na Výtoni, podnět odložila

„Případ, který byl prověřován pro podezření ze spáchání trestného činu zneužívání vlastnictví, byl na přelomu měsíce dubna a května odložen,“ uvedl mluvčí pražských policistů Jan Rybanský Rybanský.

Zneužívání vlastnictví se podle trestního zákoníku dopustí mimo jiné ten, kdo poškodí důležitý kulturní zájem tím, že „zničí, poškodí, učiní neupotřebitelnou nebo zašantročí“ věc větší hodnoty, která požívá ochrany podle jiného právního předpisu.

Pachatele této trestné činnosti lze podle zákona potrestat až dvouletým vězením, zákazem činnosti nebo propadnutím dané věci.

Podle Iniciativy Nebourat má každý vlastník kulturní památky povinnost pečovat o její dobrý stav a chránit ji před poškozením a znehodnocením. Proto se rozhodla podat trestní oznámení na jeho správce.

Správa železnic, která most pod pražským Vyšehradem dlouhodobě spravuje, podle spolku tuto povinnost delší dobu porušuje. Státní organizace toto tvrzení odmítla. Uvedla, že již delší dobu upozorňovala na špatný stav mostu a nutnost řešit celou situaci.

Správa železnic má v úmyslu stávající most zbourat a spolu s pražským magistrátem hledá místo pro přenesení mostní konstrukce. Letos v květnu informovala o tom, že začala shánět projektanta pro stavbu nového mostu, který by v budoucnu místo nynějších dvou kolejí měl mít koleje tři. Práce plánuje započnout v roce 2027 a trvat by měly po dobu dvou let. Náklady by se odhadem měly vyšplhat na 3,4 miliardy korun.

Železniční most na Výtoni byl dokončen roku 1872. Na přelomu 19. a 20. století ho nahradila konstrukce, který se klene přes Vltavu doposud. Podle odborníků je jedná o významnou technickou kulturní památku.

Přestože most disponuje dvěmi kolejemi, pro jeho špatný stav lze v jeden moment využít pouze jednu z nich. Vlak po ní může projet sníženou rochlostí maximálně 20 kilometrů v hodině.