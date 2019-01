Začne další etapa podepření mostu u Vltavské, v únoru omezí dopravu

Práce na stavbě provizorního podepření začnou 4. února a potrvají až do 24. února. Během této doby bude platit několik dopravních omezení.

Pro auta, která se na most částečně vrátila na konci prosince, bude vjezd na most ve směru do Holešovic omezen od soboty 9. února do neděle 24. února. V opačném směru řidiče žádné omezení nečeká.

Práce omezí provoz tramvají

Více komplikací čeká na cestující využívající pro přepravu městem tramvaje.

Po celou dobu, kdy se bude most podepírat, bude končit linka 14 ve směru z centra u Bílé labutě. V úseku Palmovka – Vysočanská místo čtrnáctky pojede tramvaj číslo 6.

O víkendech 9. až 10. února a 23. až 24. února bude úplně přerušen tramvajový provoz v úseku Strossmayerovo náměstí – Vltavská – Pražská tržnice – Dělnická.

Zhruba na dva týdny bude omezena doprava také pod mostem.

Od 11. do 22. února budou tramvaje jezdit pod mostem pouze jedním směrem, a to z Vltavské na Strossmayerovo náměstí. V opačném směru bude tramvajová trať uzavřena.

Po dokončení podepření by se na most mohla vrátit auta a tramvaje bez omezení.

Most byl kvůli prasklinám v konstrukci na krátkou dobu uzavřen v říjnu loňského roku. Čtyřicet let starý most pravděpodobně čeká demolice. Podle TSK by jeho oprava nebyla ekonomická.