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Most u Národního divadla bude tři týdny bez tramvají, dvanáct linek čeká odklon

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  9:55
Tramvaj na mostě Legií (ilustrační snímek)

Tramvaj na mostě Legií (ilustrační snímek) | foto: ČTK

Přes most Legií nepojedou od soboty tři týdny tramvaje. Dopravní podnik kvůli opravě trati odklání celkem dvanáct denních a nočních linek. Náhradní autobusová doprava se zavádět nebude.

„Dopravní podnik v rámci opravy tramvajové tratě vymění opotřebenou část kolejové konstrukce v křižovatce Spálené a Lazarské ulice (ve směru od Národní), dále kolejové oblouky především u obchodního domu Máj, kde také vybuduje dva nové mazníky,“ vysvětlil mluvčí dopravního podniku Daniel Šabík.

Výluka je naplánovaná od soboty 18. července do pondělí 10. srpna včetně.

Jedná se o jeden z nejzatíženějších úseků pražské tramvajové sítě, kde ve špičkách pracovních dnů při plném provozu v každém směru projede zhruba jeden spoj za minutu.

Kromě toho DPP ve vyloučeném úseku zmodernizuje dvě výhybky, vymění dožívající sloupy trolejového vedení v křižovatce u Národního divadla a provede další lokální opravy tratě.

Výluka se dotkne linek 2, 4, 5, 9, 18, 22, 23, 42, 93, 97, 98 a 99. Nejčastěji budou odkloněny přes zastávku Národní divadlo na Masarykově nábřeží, další pojedou přes Myslíkovu a Jiráskovo náměstí, přes Anděl a Švandovo divadlo a některým budou trasy zcela změněny.

Nejezdí ani tramvaje přes Hlávkův most

Už týden nejezdí tramvaje také přes Hlávkův most. Plánovaná oprava tu omezí dopravu až do konce prázdnin. Provoz jediné linky číslo 12 je obousměrně vyloučený. Linka místo přes Hlávkův most pojede z Malostranské přes Čechův most, Náměstí Republiky, Bílou labuť a Florenc a dál po své trase.

Dlouhá oprava Hlávkova mostu omezí provoz aut, tramvaje neprojedou vůbec

Prostor, kde tramvaje po mostě jezdí, využijí dělníci pro manipulaci s břemeny, odvoz suti a jako zázemí staveniště.

Provoz aut je ve směru do Holešovic zúžen a sveden do jednoho jízdního pruhu. Pro bezpečné oddělení staveniště zde bude instalováno mobilní svodidlo v délce 216 metrů. Provoz směr centrum zůstává bez omezení.

Výluka tramvají u Národního divadla. (červenec - srpen 2026)

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