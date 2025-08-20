Převážený bagr srazil traverzu mostu, ta se zřítila na auto jedoucí za ním

  19:02
Ve středu kolem 17. hodiny došlo k pádu mostní traverzy na osobní automobil u obce Třebíz na Kladensku. Podle policejní mluvčí Richterové nákladní souprava převážející bagr zavadila o traverzu rozestavěného mostu, která následně spadla na projíždějící osobní automobil. Na místo vyrazily všechny složky IZS, včetně vrtulníku. Most i přilehlá silnice je nyní uzavřena.
Na Kladensku spadla traverza mostu na auto, hasiči vyprostili dva zraněné a na místě zasahoval i vrtulník.(20. srpna 2025)

„Dvě osoby jsme museli z osobního automobilu vyprostit. Jedna byla venku rychle, u druhé jsme museli použít hydraulické vyprošťovací zařízení,“ uvedla mluvčí středočeských hasičů Tereza Sýkorová Fliegerová. Oba účastníci nehody byli předáni do péče záchranné služby.

„Ošetřili jsme dva pacienty. Jeden je převezen s lehkým zraněním na chirurgii do Slaného. Druhý účastník nehody je na umělé plicní ventilaci a vrtulník ho transportuje do Ústřední vojenské nemocnice ve Střešovicích s těžkým zraněním,“ sdělil mluvčí záchranné služby Marek Hylebrant. „Z nákladního vozidla nebyl nikdo zraněn,“ dodal.

Nehoda se stala kolem 17. hodiny. „Nákladní souprava převážela bagr, zavadila o traverzu rozestavěného mostu, která spadla přímo na projíždějící osobní auto,“ popsala nehodu mluvčí policie Michaela Richterová. Na místo vyrazily všechny složky IZS.

Na místě zasahují profesionální hasiči ze Slaného i dobrovolní hasiči ze Zvonic. „V současné době probíhá obhlídka místa. Hasiči zajišťují i další traverzu, která je na mostě narušena,“ sdělila pro iDNES.cz mluvčí hasičů.

Silnice 1/7 ve směru na Chomutov je uzavřena. Policisté odklání dopravu na obec Klobuky, Stradonice, Zlonice. Uzavřený je i kruhový objezd u Slaného směrem na silnici 1/7 a 1/16 a také nájezd na silnici 1/7 u Lotouše.

20. srpna 2025  19:14

