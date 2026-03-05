Silnice pod mostem však zůstává zcela uzavřená, informoval ve středu Jiří Veselý z Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Rekonstrukci nejstaršího dálničního mostu v zemi má na starosti sdružení firem Strabag a Pragoprojekt. Práce za 965 milionů korun bez DPH začaly v červenci 2023, s uvedením do provozu se počítá v roce 2027.
Stavbaři odstranili původní nosnou konstrukci, betonové bloky vážící až 50 tun bylo nutné odřezat a snést z výšky 40 metrů. Nyní bourají poslední starý pilíř mostu. „Betonová suť je od kovových částí separována, drcena na menší kusy a počítá se s jejím opětovným zapracováním do stavby. Odhadujeme, že z demolice starých částí mostu vznikne celkem na 10 tisíc tun recyklátu,“ uvedl Veselý.
Plán dál počítá s postupným vyvazováním ocelových výztuží, svařováním armatur, instalací bednění a betonážemi. „První polovinu mostu chceme mít zrekonstruovanou do letošního září. Následovat bude demolice a opětovná výstavba poloviny mostu směr Brno. Posléze bude sanován i historický oblouk, který z původního mostu zůstane zachován,“ řekl Veselý.
Na stavbě se denně podílí až 50 dělníků. K dispozici mají pásová rypadla, autojeřáby s nosností až 700 tun nebo věžové jeřáby vysoké 60 metrů.
Most Šmejkalka nebyl součástí rekonstrukce D1, která skončila na podzim 2021. Zakázku na jeho opravu vypsali samostatně. ŘSD chtělo most zbourat a vybudovat jeho repliku, památkáři ale požadovali zachovat původní oblouk. Dělníci ho proto museli zajistit a osadit čidly, aby věděli, jak se při rekonstrukci chová.
Most překlenuje ve výšce 46 metrů Hrusický potok a údolí mezi Senohraby a Turkovicemi. Je nejstarším objektem na D1, postavili ho v letech 1939 až 1949. Pravý oblouk pod jízdními pruhy ve směru na Brno byl vybetonován v roce 1941, levý o pět let později.
Délku stavby ovlivnila druhá světová válka, v jejíž době se práce přerušily. Stavbu nosné konstrukce dělníci dokončili po válce. V letech 1973 až 1977 ji upravovali. Most pak uvedli do provozu při dokončení dálnice D1 z Prahy do Brna. V roce 1991 stavbaři most celkově opravili. Nynější rekonstrukce je největší za celou historii mostu.