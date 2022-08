Lešení by vzala voda, most proto opravují horolezci na lanech

„Ukázalo se, že během povodní ucpal oblouky mostu materiál z nedaleké pily,“ uvedla Petra Kučerová, mluvčí Krajské správy a údržby silnic. Kvůli rozvodněným řekám se navíc na jedné z opěr mostu objevila díra.

Tu už opravují odborníci na výškové práce. Na mostě mají zavěšenou plošinu, po které se mohou pohybovat do čtyř stran.

Nejprve je potřeba konstrukci vyčistit. Sundávají se také volné kameny, které se nejlépe hned opět přizdí do rychletuhnoucího betonu, aby se most nerozložil.

„Po zpevnění se most vyspáruje a zajistí se, aby do něj netekla voda,“ přibližuje posloupnost prací Pavel Rosa.

S ním na mostě pracuje také Jan Čejchan, který se výškovým pracím věnuje už 25 let. V Osečanech se spouští zhruba z osmimetrové výšky, má ale za sebou mnohem náročnější úkoly.

Strávil třeba dva a půl roku na stavbě pražského mrakodrapu V Tower nebo se podílel na rekonstrukci mostu ve Střezimíři.

„Důležité je nebát se výšek, udělat si nějaké kurzy, koupit vybavení, sehnat práci a umět začít,“ popsal svou kariéru.

To, že by na mostě pracovali horolezci, se v Česku příliš často neděje. „Nicméně jedna z alternativ to je. Výškové práce se provádějí například na skalních masivech, které lemují naše silnice,“ komentuje Kučerová.

I když by bylo příjemnější pracovat na lešení, doba opravy se tímto způsobem prodlouží jen minimálně.

Rekonstrukce více než 150 let starého mostu, který by měl být opraven v polovině září, vyjde podle mluvčí cestářů na 630 tisíc korun. Silnice na Sedlčany je po dobu oprav průjezdná kyvadlově, provoz řídí semafory.