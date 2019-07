Zatékání do mostu Legií jeho nosnost neovlivnilo, oprava začne do pěti let

„Z hlediska únosnosti je most v dobrém stavu a nebudou nutná žádná omezení. Horší je to s jeho stavebním stavem, protože od roku 1901 nebyl opravován,“ řekl ředitel firmy Pontex Václav Hvízdal.

Při opravě proto bude nutné odstranit všechny vrstvy vozovky včetně kolejiště a násyp, kterým je most vyplněn.

Oprava by měla začít do pěti let, aby se stav mostu nezhoršil. Most bude během oprav kompletně uazvřen, pro pěší by méla být zbudována provizorní lávka.

V nejhorším stavu jsou podle ředitele Pontexu základy mostu a ukotvení sloupů. Během následujících let proto bude jejich stav monitorován.

Podle Technické správy komunikací (TSK) spadá most do páté kategorie na sedmibodové stupnici, která značí špatný stav. Ve stejné kategorii je většina pražských mostů.

Stav pražských mostů

Sedmým stupněm je havarijní stav, ve kterém je most v Bubenské ulici u stanice metra Vltavská. Ten TSK musela podepřít a omezit na něm provoz. Na posledním stupni byly také lávky pro pěší na výtoňském železničním mostě. Lávku na jedné straně už TSK opravilo.



Diagnostické práce zahrnovaly statický, materiálový a stavebně-historický průzkum. Její průběh provázely také dopravní omezení.



Podle dřívějších odhadů TSK opravy nezačnou dříve než v roce 2020.

Podrobný průzkum mostu Legií zahájili odborníci loni v létě.