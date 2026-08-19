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Rekonstrukce historického mostu zasáhne do fungování obce, na jeho základech postaví nový

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  11:00
Historický most přes Sázavu v Kamenném Přívoze vstoupil do dlouho připravované rekonstrukce, která výrazně zasáhne do dopravy i každodenního fungování obce. Oprava přinese uzavírky, změny autobusových linek i omezení pro řidiče a pěší. Práce navazují na několik let příprav a mají vyústit ve výstavbu nového mostu, který nahradí současnou konstrukci.

Rekonstrukce mostu v Kamenném Přívoze začala v pondělí. Původně se přitom počítalo s uzavřením už o dva týdny dřív 3. srpna, termín ale obec na konci července posunula kvůli dořešení dopravních opatření a organizaci autobusové dopravy během uzavírky, především linky 332.

Podle zveřejněných informací má uzavírka trvat až do konce roku 2027. Stávající most čeká demolice a následně výstavba nového.

„Starý železný most z roku 1901 už má degradovanou kovovou konstrukci, nevyhovuje prostorovým uspořádáním a zatížitelností, příčné trhliny jsou už viditelné, do mostu zatéká, závěry jsou rozpadlé, ložiska zkorodovaná a na vozovce jsou výtluky. Celkový stav je tedy havarijní,“ řekl Aleš Čermák, ředitel Krajské správy údržby silnic.

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Stavba se netýká pouze samotného přemostění Sázavy, ale také přilehlých křižovatek. Obec tak upozorňuje, že práce výrazně zasáhne do běžného fungování Kamenného Přívozu.

„Rekonstrukce mostů a křižovatek v podmínkách naší obce je složitá záležitost, která se dotkne každého občana a bude vyžadovat spolupráci a ohleduplnost nás všech včetně zhotovitelů i KSÚS,“ uvedla obec. Celkové náklady vyjdou na asi 132,4 milionu korun, obec se na financování podílí částkou přibližně 1,3 milionu korun.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Výrazné změny v autobusové dopravě

Rekonstrukce si vyžádala také výrazné změny autobusové dopravy. Linka 332 je během první etapy rozdělena na dvě větve, a to mezi Prahou a Jílovým u Prahy, Borkem a mezi Neveklovem a Týncem nad Sázavou.

Linka 752 je zkrácena do zastávky Kamenný Přívoz, železniční stanice, a vznikla také výluková linka X332. Do konce srpna navíc jezdí pouze mezi Kamenným Přívozem a Jílovým u Prahy, od 1. září je pak plánováno její prodloužení do Krhanic především kvůli dopravě školáků.

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Omezení se týkají i automobilové dopravy a parkování. Krátkodobé parkování pro levou část obce je během první etapy vyhrazeno za zdravotním střediskem, odkud lze využít pěší propojení. Před Pivnicí U Vemenáče je naopak parkování a stání zakázáno kvůli otáčení autobusů a dočasné zastávce linky X332.

Obec však upozorňuje, že místní komunikace mají sloužit primárně obyvatelům obce. „Na místních komunikacích nebude zaveden systém povolenek. Tyto komunikace však nejsou určeny pro tranzitní dopravu a jejich využívání jako náhradních objízdných tras není žádoucí. Sloužit mají především obyvatelům obce a nezbytné dopravní obsluze.“

„Přestože nás čeká náročné období, rekonstrukce je nezbytná a jejím výsledkem bude bezpečnější a kvalitnější dopravní infrastruktura, která bude dlouhodobě sloužit nám všem,“ uvedla obec.

Zároveň však už dříve upozornila, že samotnou výstavbu nového mostu nezajišťuje. Organizaci demolice, dopravních omezení a dalších opatření má totiž na starosti Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje společně se zhotovitelem.

Rekonstrukce historického mostu v obci Kamenný Přívoz si vyžádala také výrazné změny autobusové dopravy. (17. srpna 2026)

Životnost dalších 100 let

Nový most má využít také základové konstrukce a části opěr původního mostu, které jsou v zemi. Nosnou část má tvořit spřažená ocelobetonová konstrukce z ocelových nosníků a železobetonové desky. Oproti původním osmi metrům se má rozšířit na 9,6 metru a přibýt má také chodník. Jeho plánovaná životnost je 100 let a nosnost bude minimálně 200 tun.

Historie přechodu přes Sázavu v tomto místě přitom sahá mnohem dál než historie současného mostu. Původně zde býval brod a později přívoz patřící Ostrovskému klášteru u Davle, kde v 11. století vznikla osada Kamenný Přívoz.

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Železný most pochází z roku 1901. Ve 20. a 30. letech se za jeho použití vybíralo také mýto, jehož výše se lišila například pro pěší, motocykly či automobily.

Rekonstrukce se připravovala už několik let. V dubnu 2024 byla kvůli havarijnímu stavu provedena mimořádná prohlídka a zatížitelnost mostu byla následně omezena na 3,5 tuny.

Přibyly také ocelové brány znemožňující vjezd nákladních a nadrozměrných vozidel. V březnu 2025 pak bylo předáno staveniště pro přípravné práce, mezi které patřila instalace provizorních podpěr mostu nebo příprava území pro provizorní lávku pro pěší.

Most přes Sázavu v Kamenném Přívozu před rekonstrukcí (léto 2026)
Most přes Sázavu v Kamenném Přívozu před rekonstrukcí. (léto 2026)
Rekonstrukce historického mostu v obci Kamenný Přívoz si vyžádala také výrazné změny autobusové dopravy. (17. srpna 2026)
Most přes Sázavu v Kamenném Přívozu před rekonstrukcí. (léto 2026)
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