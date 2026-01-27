Pražané hlasují o názvu nového mostu. Rozhodující slovo ale budou mít politici

  12:15
Pražané mohou ode dneška hlasovat o názvu nového mostu mezi Podolím a Zlíchovem. Bude se jmenovat buď Dvorecký, nebo Anežky České. K hlasován mohou využít Portál Pražana, nebo tištěné hlasovací lístky umístěné v budovách magistrátu. Anketa bude ukončena v pondělí 9. února.

O tom, že lidé mohou o výběru jména hlasovat, v úterý informoval mluvčí magistrátu Vít Hofman. Konečné rozhodnutí ale bude na radních.

Otevření mostu je plánováno na duben. Náklady na stavbu, která začala v září 2022, město předpokládá ve výši 1,5 miliardy korun bez DPH.

Most mezi Prahou 4 a 5 má pracovní název Dvorecký. „Nic ale nebrání tomu, aby byl pojmenovaný po významné ženě českých dějin. Tento most jistě unese oficiální i pracovní pojmenování,“ řekl náměstek primátora pro územní plánování Petr Hlaváček (STAN).

Do ankety se mohou zapojit obyvatelé Prahy, každý může hlas odevzdat pouze jednou. „Hlasování bude veřejnosti umožněno od 27. ledna do 9. února 2026 prostřednictvím Portálu Pražana, a to všem jeho registrovaným uživatelům. V papírové formě také na podatelnách magistrátu,“ uvedl náměstek primátora pro dopravu Jaromír Beránek (Piráti).

Do Portálu Pražana se mohou lidé přihlásit například pomocí bankovní identity nebo přes datovou schránku.

Anežka Česká
(1211 - 1282)

Byla nejmladší dcerou českého krále Přemysla Otakara I. Mohla se stát manželkou několika významných evropských státníků, místo toho zvolila dobrovolnou chudobu a péči o potřebné. Proslula milosrdenstvím, její současníci ji označovali za svatou. Svatořečení se však dočkala až více než 700 let po své smrti, v listopadu 1989.

Papírové hlasovací lístky jsou k dostání na podatelně a na přepážkách číslo 13 až 20 v přízemí Škodova paláce v Jungmannově ulici a také na podatelně a v informačním středisku Nové radnice na Mariánském náměstí. Na možnost hlasovat upozorní kampaň magistrátu v tištěných i on-line médiích.

Kromě výsledku hlasování radní při rozhodování přihlédnou také ke stanovisku městské místopisné komise. Ta se zabývá výběrem názvosloví a zajišťuje jeho historickou, jazykovou a místopisnou správnost.

Dokončovaný most bude určený pro MHD, pěší a cyklisty. Pojedou přes něj tramvajové linky 20 a 21, autobusové linky 118, 124, 196, 197 a noční spoje 901 a 914.

Stavba mostu nabrala zpoždění, původně měl být hotov už loni. Zvýšila se také cena, z původních zhruba 1,08 miliardy na nynějších asi 1,5 miliardy korun bez DPH. Důvodem byly především nepředpokládané komplikace související s geologickými podmínkami v korytě Vltavy.

Na smíchovské straně vznikne ještě letos pod novým mostem světelná zahrada od výtvarníka Krištofa Kintery, ve které bude 120 různých lamp veřejného osvětlení z celého světa. V Podolí pak bude u stavby multifunkční prostor pro pořádání kulturních akcí s amfiteátrem, skateparkem, občerstvením, lezeckou stěnou, toaletami či Kinterovými sochami.

10. září 2025
