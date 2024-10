Na dálnici D10 u Brandýsa nad Labem osadí most, řidiči pojedou objížďkou

Ocelová konstrukce, takzvaný Langerův trám, má rozpětí 68 metrů a váží 400 tun. „Umožní budoucí rozšíření vytížené silniční komunikace o třetí pruh v každém směru. Vlaky z Čelákovic do Brandýsa začnou využívat nové přemostění už na konci října,“ uvedla mluvčí.

Konstrukci usadí stavbaři do finální polohy v noci na neděli s pomocí těžkého jeřábu. Nový most s obloukovou ocelovou konstrukcí nahradí starý železobetonový.

Dělníci zrekonstruují i dva nedaleké propustky a upraví železniční svršek dlouhý 400 metrů, bude se tak moci zvýšit traťová rychlost. Obnova čeká také železniční spodek a kabelová vedení.

Vedle úplné uzavírky musejí řidiči počítat s částečným omezením od sobotních 13:00 do pondělních 13:00. Provoz bude veden pouze pravým jízdním pásem v režimu dva plus jedna, tedy dva zúžené pruhy na Prahu a jeden na Turnov.

Přestavba mostu si vyžádala také omezení na železnici, výluka mezi Čelákovicemi a Brandýsem potrvá do 29. října. Od 14. do 17. října bude navíc přerušený provoz na celé trati z Čelákovic do Neratovic.

Zakázku za 154,3 milionu korun získala společnost Eurovia CZ. Práce na mostě by měly být dokončeny do listopadu. Kompletní ukončení včetně dokončovacích prací, například demontáže zařízení staveniště, se očekává v únoru příštího roku.