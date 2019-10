Policisté jeli na Berounsku k případu, při cestě auto narazilo do stromu

„Máme tam havárii policejního vozidla. Po deváté hodině dopoledne došlo u obce Mořina k havárii do stromu. Je to bez alkoholu. Oba policisté byli převezeni do nemocnice,“ řekl iDNES.cz krajský mluvčí policie Pavel Truxa.

Policie po dobu šetření nehody odkláněla dopravu. Probíhá standardní vyšetřování, nicméně v případě nehody policistů to šetří dopravní policisté z jiného územního odboru, než z jakého je posádka havarovaného automobilu. Policisté se tak snaží přejít podjatosti.

„Policisté jeli k případu, blíže bych se k tomu nevyjadřoval. Přitom došlo k havárii,“ dodal Truxa.