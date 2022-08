Jaká a kolik jí bude? O reklamě na nových zastávkách MHD si rozhodne město

„Město dosud velkou část přístřešků nevlastnilo, měl je soukromník, konkrétně společnost JCDecaux. Původní přístřešky jsme chtěli odkoupit, nicméně firma je prodat nechtěla,“ přibližuje pražský radní pro správu majetku Jan Chabr.

Původní přístřešky se proto nyní odstraňují a nahradí je nové, které si nechalo udělat město. Jejich podobu určila mezinárodní architektonická soutěž.

Praha také řešila, jestli vysoutěží dodavatele, který bude na zastávkách provozovat reklamu. „To by ale znamenalo uzavřít smlouvu minimálně na deset, spíš na patnáct let,“ říká Chabr.

Po dlouhých jednání se nakonec rozhodlo, že vlastníkem zastávek bude město. To tak nyní bude moci ovlivnit, jaká reklama se na zastávkách objeví. A také kolik jí bude. To bude záležet na tom, kolik peněz z reklamy bude chtít metropole získat.

„Buď může upozaďovat reklamní smog, nebo naopak vydělávat, aby splacení investice bylo rychlejší,“ uvedl radní.

Původní smlouva s firmou JCDecaux se podle něj zdála být nevypověditelná. „Neobsahovala totiž dohodu o exitu, tzn. přechodový mechanismus. To by znamenalo, že by se ze dne na den odřezaly všechny přístřešky a nahradily novými, což není možné. Nakonec došlo k postupné obměně zastávky za zastávku,“ vysvětlil Chabr.

Výměna přístřešků bude stát asi 700 milionů

Celkově jde o výměnu přibližně 700 přístřešků. Z větší části má být hotovo na konci srpna. „Chceme, aby Pražané nemuseli zůstávat bez zastávek příliš dlouho,“ uvedl Tomáš Novotný, místopředseda představenstva společnosti Technologie hlavního města Prahy (THMP), která má výměnu na starosti.

Běžně zastávka disponuje stříškou, bočnicí, lavičkou a odpadkovým košem. Polovina má také analogové reklamní plochy, budou však i zastávky s digitálními. Těch bude asi 200.

Uvnitř zastávky se nachází také displej. „Na něm je název zastávky a infopanel o příjezdech a odjezdech, včetně zpoždění. Stejně tak z něj lze vyčíst i aktuální informace o počasí,“ přiblížil funkce Novotný.

Displej však nemají všechny přístřešky, obrazovky budou zejména na nejvytíženějších zastávkách. Ostatní budou mít samostatné odjezdové panely na začátku zastávky, jak je zvykem.

Samozřejmostí nebude ani odpadkový koš. „Normu vyžadující minimální průchod 1,7 metru opomíjet nelze. Na zastávkách, kde taková šířka není, jsou koše součástí označníku dopravního podniku. Některé zastávky jsou na hraně požadované šířky, proto společně s dodavatelem košů řešíme konstrukční úpravu nových košů, abychom je byli schopni nainstalovat i na takové zastávky,“ uvedli zástupci THMP pro deník Metro.

Každé montáži předchází několikaměsíční příprava, kdy se musí vyřídit nutné dokumenty. Poté se zastávka vymění standardně do 10 až 14 dní. Jinak tomu bylo však na ulici Ruská v Praze 10, kde se nachází stejnojmenná zastávka.

„Tam jsme se nedomluvili pražským dopravním podnikem na výluce tramvaje a věřili jsme si, že to zvládneme. Natrénovali jsme celý postup předem, vše jsme museli stihnout za 11 minut. Nejnutnější bylo zajistit, aby nákladní auto nevadilo přijíždějící tramvaji,“ uvedl Novotný s tím, že výměna zastávky nakonec trvala devět minut.

Výměna všech přístřešků bude město stát přibližně 600 až 700 milionů korun.