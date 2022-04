Návštěvy Pražanů by mohly v budoucnu parkovat na modrých zónách zdarma

Lidé, kteří přijedou navštívit své známé do Prahy, by v budoucnu nemuseli platit za parkování v modrých zónách. Pražané by totiž mohli mít k dispozici až 120 volných parkovacích hodin ročně právě pro návštěvy nebo například řemeslníky. O návrhu se bude jednat na červnovém zastupitelstvu hlavního města.