Sprejeři chtěli strážníkům zmizet mezi auty, usvědčily je ruce od barvy

  11:51
Dva utíkající chlapce mladší patnácti let, kteří se následně pokusili skrýt mezi zaparkovanými vozidly, pronásledovali v noci na pondělí strážníci v pražských Modřanech. Na dotaz, proč se pokoušeli před hlídkou utéct, nejprve nedokázali věrohodně odpovědět. Po krátkém zapírání se však přiznali, že byli „malovat“.
Posprejovaná značka v pražských Modřanech (14. září 2025)

Hlídka je dostihla na křižovatce ulic Lysinská a Darwinova. Strážníci je ani nemuseli extra prohledávat. Trysky od sprejů, gumové rukavice a dlaně od barvy je jednoznačně usvědčovaly.

Strážníci mladíkům zabavili i jejich výbavičku. (14. září 2025)

Při následné kontrole okolí strážníci objevili nápisy na autobusové zastávce Tylova čtvrť, v podchodu u zastávky Družná a na informační značce v nedalekém parku.

K autorství uvedených nápisů se mladíci přiznali. Oba „umělce“ ve věku čtrnácti a dvanácti let si převzala státní policie k dalšímu šetření.

