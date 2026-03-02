Pád člověka z desátého patra domu v Modřanech. Zřejmě sebevražda, říká policie

  18:01
Policie zasahuje v Praze v ulici Mezi Vodami ve čtvrti Modřany. Z desátého patra bytového domu zde vypadl člověk, který zemřel. Kriminalisté případ vyšetřují s podezřením na sebevraždu.
Z desátého patra bytového domu v Praze-Modřanech vyskočil člověk, který zemřel. (2. března 2026) | foto: Jiří MeixnerMAFRA

Připravujeme podrobnosti.

Pražská legenda je zpět. Jídelna U Rozvařilů znovu otevřela

Pražská legenda je zpět. Jídelna U Rozvařilů znovu otevřela a má velké plány

Jídelna U Rozvařilů v obchodním důmě Bílá Labuť. (19. února 2026)

Legendární pražská jídelna U Rozvařilů se po roční pauze vrátila do Bílé labutě. Noví provozovatelé staví na české klasice, dostupných cenách, rychlém výdeji a kvalitních surovinách z části přímo z...

Přisprostlí plyšáci a adrenalin za 300. Podívali jsme se na Matějskou pouť

Na pražském Výstavišti začala tradiční Matějská pouť. (22. února 2026)

O víkendu odstartovala Matějská pouť a areál pražského Výstaviště se znovu zaplnil světly a kýčem. Tradice se tu drží už od roku 1963, a kdo přijde letos, bude mít skoro pocit, že se čas zastavil....

Plzeň - Sparta 0:0, slabý šlágr, hosty podržel Surovčík, Vydrovi chytil penaltu

Plzeňský Matěj Vydra střílí z pokutového kopu, ale sparťanský gólman Jakub...

Sparťanští fotbalisté v boji o titul ztratili. Ve slabém šlágru 23. kola Chance Ligy v Plzni remizovali 0:0, když za celý zápas měli jednu šanci. To domácí byli nebezpečnější. Klíčový zákrok vytáhl v...

Automobil srazil muže na přechodu, kvůli nehodě stály tramvaje

Veterán na Žižkově srazil chodce. Muž utrpěl poranění hlavy a byl převezen do...

Řidič vozu historického vzhledu srazil v úterý dopoledne v Praze na Žižkově chodce, který přecházel silnici po přechodu. Na místě zasahovali policisté i záchranáři. Muž utrpěl vážné poranění a byl...

Na Pražském okruhu se převrátil náklaďák převážející bagr, tvořily se kolony

Převrácené nákladní vozidlo u Zličína zkomplikovalo dopravu. (23. února 2026)

Pražský okruh u Zličína směrem od Ruzyně v pondělí ráno zablokovala nehoda nákladního vozidla. Podle mluvčího pražských hasičů Miroslava Řezáče se vůz převrátil a blokoval dva jízdní pruhy, zbylé dva...

Nová aplikace ukazuje zábor ulic. Taky poradí, kam si v Praze zdarma dojít na WC

Mapa smluvně sjednaných záborů. (2. března 2026)

Která ulice je nepřístupná, protože jsou v ní právě stavaři nebo filmaři, a kde si chodec Prahou může zdarma odskočit na záchod? To vše si lze nově prohlédnout v mapové aplikaci Technické správy...

2. března 2026  17:13

Aerolinky zrušily devatenáct letů z Prahy do zemí na Blízkém východě

Letiště Václava Havla v Praze (8. dubna 2024)

Na letišti v Praze v pondělí aerolinie zrušily devatenáct letů, všechny do destinací na Blízkém východě. Zároveň z hlavního města odletěly dva repatriační lety pro Čechy, kteří se v regionu...

2. března 2026  9:42,  aktualizováno  14:18

Schizofrenika soudí za vraždu bezmocné seniorky, brala ho jako vlastního vnuka

Policisté vyšetřují smrt seniorky v pražských Kbelích jako vraždu. (29. září...

Případ osmadvacetiletého Adama Egrta, který podle obžaloby koncem loňského září ubodal devadesátiletou seniorku v jejím pražském bytě, začal v pondělí dopoledne projednávat Městský soud v Praze....

2. března 2026  14:10

Pád člověka ve stanici Hlavní nádraží zastavil část metra

Tragický střet soupravy metra s ženou ve stanici Hlavní nádraží ochromil...

Provoz metra na lince C mezi stanicemi Florenc a Pražského povstání obousměrně byl v pondělí zhruba hodinu a půl ochromen. Ve stanici Hlavní nádraží metro srazilo ženu, která na místě zemřela. Po...

2. března 2026  10:49,  aktualizováno  12:21

První žena v Troji. Nová ředitelka pražské zoo představila své plány

Tisková konference k uvedení Lenky Poliakové do funkce ředitelky Zoo Praha. (2....

Jedno z nejnavštěvovanějších míst v Praze má nového šéfa. Pražskou zoologickou zahradu vede poprvé ve stoleté historii žena, Lenka Poliaková. Nastupuje po rezignaci Miroslava Bobka, který odstoupil...

2. března 2026  8:17,  aktualizováno  11:21

Řidič sjel do příkopu, na místě zemřel. Zradila ho patrně namrzlá silnice

U Kostelce nad Černými lesy zemřel po nezvládnuté jízdě řidič osobního vozu....

Při pondělní ranní nehodě u Kostelce nad Černými lesy v části Svatbín zemřel řidič osobního auta, který nezvládl řízení a s vozem skončil převrácený v příkopu. Nikdo další se při nehodě nezranil....

2. března 2026  9:29,  aktualizováno  9:52

Olomouc - Bohemians 1:0, hostům převaha nestačila, tři body vystřelil Šturm

Momentka z utkání Olomouce s Bohemians.

Ve čtvrtek oslavili postup do osmifinále Konferenční ligy, úspěchu se dočkali i v domácí soutěži. Olomoučtí fotbalisté ve 24. kole přetlačili Bohemians 1:0, rozhodující trefu zapsal ve 26. minutě...

1. března 2026  20:24

Sparta vybouchla v Hradci, Kladno otočilo s Kometou. Derby pro Třinec, slaví i Plzeň

David Němeček ze Sparty padá po kontaktu s Connorem Bunnamanem z Hradce Králové.

V 50. kole hokejové extraligy nezvládla Sparta klíčový duel o nejlepší čtyřku, Hradci Králové podlehla 3:6. Kladno zvítězilo 4:2 nad mistrovskou Kometou, Pardubice udolaly Karlovy Vary 4:3 po...

1. března 2026  20:11

V Praze klesá kriminalita, přibývá ale násilných a sexuálně motivovaných činů

Policie vyšetřuje případ napadení nožem na pražském Žižkově. (21. října 2023)

Takzvané retrokrimi, jakým bývalo přepadení bank, vymizelo. V meziročním porovnání podle aktuálních statistik loni přibylo kauz mravnostní kriminality anebo násilných deliktů. Zvláště u krádeží vedou...

1. března 2026

Posádka auta nabouraného na okraji Prahy utekla, policie chytila jen spolujezdce

Nehoda u Dobročovic, od které utekl řidič. (28. února 2026)

Policisté pátrají po řidiči vozidla, který havaroval v sobotu večer na Praze-východ poblíž obcí Dobročovice a Škvorec. Dvoučlenná posádka auto opustila ještě před příjezdem policie.

1. března 2026  10:10

Na rohy máme našeho Guardiolu! Ševínský o prvním gólu za Spartu: Je to splněný sen

Sparťanský stoper Adam Ševínský se raduje z rychlého gólu do sítě ostravského...

Ve čtvrté minutě se rychlým pohybem odpoutal od obránce, hlavou poslal do sítě přesný centr kapitána Haraslína a otevřel skóre utkání s Baníkem (5:2). Na tenhle gól stoper Adam Ševínský nikdy...

1. března 2026  7:30

