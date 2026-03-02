Připravujeme podrobnosti.
Pád člověka z desátého patra domu v Modřanech. Zřejmě sebevražda, říká policie
Pražská legenda je zpět. Jídelna U Rozvařilů znovu otevřela a má velké plány
Legendární pražská jídelna U Rozvařilů se po roční pauze vrátila do Bílé labutě. Noví provozovatelé staví na české klasice, dostupných cenách, rychlém výdeji a kvalitních surovinách z části přímo z...
Přisprostlí plyšáci a adrenalin za 300. Podívali jsme se na Matějskou pouť
O víkendu odstartovala Matějská pouť a areál pražského Výstaviště se znovu zaplnil světly a kýčem. Tradice se tu drží už od roku 1963, a kdo přijde letos, bude mít skoro pocit, že se čas zastavil....
Plzeň - Sparta 0:0, slabý šlágr, hosty podržel Surovčík, Vydrovi chytil penaltu
Sparťanští fotbalisté v boji o titul ztratili. Ve slabém šlágru 23. kola Chance Ligy v Plzni remizovali 0:0, když za celý zápas měli jednu šanci. To domácí byli nebezpečnější. Klíčový zákrok vytáhl v...
Automobil srazil muže na přechodu, kvůli nehodě stály tramvaje
Řidič vozu historického vzhledu srazil v úterý dopoledne v Praze na Žižkově chodce, který přecházel silnici po přechodu. Na místě zasahovali policisté i záchranáři. Muž utrpěl vážné poranění a byl...
Na Pražském okruhu se převrátil náklaďák převážející bagr, tvořily se kolony
Pražský okruh u Zličína směrem od Ruzyně v pondělí ráno zablokovala nehoda nákladního vozidla. Podle mluvčího pražských hasičů Miroslava Řezáče se vůz převrátil a blokoval dva jízdní pruhy, zbylé dva...
Nová aplikace ukazuje zábor ulic. Taky poradí, kam si v Praze zdarma dojít na WC
Která ulice je nepřístupná, protože jsou v ní právě stavaři nebo filmaři, a kde si chodec Prahou může zdarma odskočit na záchod? To vše si lze nově prohlédnout v mapové aplikaci Technické správy...
Aerolinky zrušily devatenáct letů z Prahy do zemí na Blízkém východě
Na letišti v Praze v pondělí aerolinie zrušily devatenáct letů, všechny do destinací na Blízkém východě. Zároveň z hlavního města odletěly dva repatriační lety pro Čechy, kteří se v regionu...
Schizofrenika soudí za vraždu bezmocné seniorky, brala ho jako vlastního vnuka
Případ osmadvacetiletého Adama Egrta, který podle obžaloby koncem loňského září ubodal devadesátiletou seniorku v jejím pražském bytě, začal v pondělí dopoledne projednávat Městský soud v Praze....
Pád člověka ve stanici Hlavní nádraží zastavil část metra
Provoz metra na lince C mezi stanicemi Florenc a Pražského povstání obousměrně byl v pondělí zhruba hodinu a půl ochromen. Ve stanici Hlavní nádraží metro srazilo ženu, která na místě zemřela. Po...
První žena v Troji. Nová ředitelka pražské zoo představila své plány
Jedno z nejnavštěvovanějších míst v Praze má nového šéfa. Pražskou zoologickou zahradu vede poprvé ve stoleté historii žena, Lenka Poliaková. Nastupuje po rezignaci Miroslava Bobka, který odstoupil...
Řidič sjel do příkopu, na místě zemřel. Zradila ho patrně namrzlá silnice
Při pondělní ranní nehodě u Kostelce nad Černými lesy v části Svatbín zemřel řidič osobního auta, který nezvládl řízení a s vozem skončil převrácený v příkopu. Nikdo další se při nehodě nezranil....
Olomouc - Bohemians 1:0, hostům převaha nestačila, tři body vystřelil Šturm
Ve čtvrtek oslavili postup do osmifinále Konferenční ligy, úspěchu se dočkali i v domácí soutěži. Olomoučtí fotbalisté ve 24. kole přetlačili Bohemians 1:0, rozhodující trefu zapsal ve 26. minutě...
Sparta vybouchla v Hradci, Kladno otočilo s Kometou. Derby pro Třinec, slaví i Plzeň
V 50. kole hokejové extraligy nezvládla Sparta klíčový duel o nejlepší čtyřku, Hradci Králové podlehla 3:6. Kladno zvítězilo 4:2 nad mistrovskou Kometou, Pardubice udolaly Karlovy Vary 4:3 po...
V Praze klesá kriminalita, přibývá ale násilných a sexuálně motivovaných činů
Takzvané retrokrimi, jakým bývalo přepadení bank, vymizelo. V meziročním porovnání podle aktuálních statistik loni přibylo kauz mravnostní kriminality anebo násilných deliktů. Zvláště u krádeží vedou...
Posádka auta nabouraného na okraji Prahy utekla, policie chytila jen spolujezdce
Policisté pátrají po řidiči vozidla, který havaroval v sobotu večer na Praze-východ poblíž obcí Dobročovice a Škvorec. Dvoučlenná posádka auto opustila ještě před příjezdem policie.
Na rohy máme našeho Guardiolu! Ševínský o prvním gólu za Spartu: Je to splněný sen
Ve čtvrté minutě se rychlým pohybem odpoutal od obránce, hlavou poslal do sítě přesný centr kapitána Haraslína a otevřel skóre utkání s Baníkem (5:2). Na tenhle gól stoper Adam Ševínský nikdy...