Pyrotechnici našli v trase budoucího Pražského okruhu magnety i části granátů

Magnety velké zhruba osm centimetrů se vhazují krávám do krmiva, aby na sebe navázaly vše kovové, co kráva sežere a nezranilo jí to, tedy různé šroubky, hřebíky, ale i drátky, když jsou krmeny třeba zbytky z chmelnic. Poté co magnet splní svůj úkol, projde trávicí soustavou a společně s hnojem se následně dostane na pole.

„Během průzkumu byla realizována téměř tisícovka kopaných sond, prozkoumali jsme plochu srovnatelnou s šedesáti pražskými Václaváky,“ vypočítává expert. Kromě magnetů nalezli i kovové zbytky zemědělské techniky, ale i střepiny granátů z 2. světové války. Přípravné práce budou pokračovat v období vegetačního klidu kácením stromů a keřů.

Po pyrotechnicích jsou na řadě archeologové a pak se začne stavět. „Je dokončen pyrotechnický průzkum, který je součástí přípravy stavby. Vypsali jsme zakázku na zpracovatele archeologického průzkumu, do konce roku podepíšeme smlouvu, začneme příští rok,“ slibuje generální ředitele ŘSD Radek Mátl. K vydání stavebního povolení na tento očekávaný úsek dálnice D0 podle něj chybí zhruba pět razítek. „Doufáme, že se to povede v listopadu, do konce roku předáme žádost na stavební úřad a v prvním kvartále může být vydáno i stavební povolení,“ odhaduje.

Podle Mátla pokračuje i výkup potřebných pozemků, aktuálně jich má ŘSD vykoupeno zhruba 80 procent. „Příští rok požádáme o některá technická vyvlastnění,“ dodal generální ředitel.