Železnice vám přístup do lesa nevezme, ujišťuje magistrát obyvatele Kladna

Kladenská koalice včera i přes připomínky opozičního sdružení Opravíme Kladno (STAN/Piráti) prosadila v zastupitelstvu změnu územního plánu okolí stávajícího hlavního kladenského nádraží. SŽ ho chce zbourat a nahradit novým. Opozice s tím na rozdíl od vedení města nesouhlasí. „Změna územního plánu případnou výstavbu nádraží usnadní,“ uvedl radní pro rozvoj města Ondřej Rys (Volba pro Kladno).

Proč případnou? Opozici a některým občanským aktivistům se totiž přednedávnem podařilo demolici nádraží z konce 19. století zatím oddálit poté, co místní architekt Václav Kruliš podal na ministerstvu kultury podnět na prohlášení nádraží kulturní památkou. Ministerstvo zatím nerozhodlo a SŽ se do té doby nechce do bourání pustit, přestože už má vydaný demoliční výměr.

„Současná koalice rezignovala také na vybudování cyklostezky podél kolejí přes město. K tomu mohla využít komunikace potřebné ke stavbě železnice. Ze studie, kterou jsme kdysi připravili, ale nezbylo nic a realizace se nechystá,“ uvedla na sociálních sítích Anna Gamanová (STAN), která se problematikou cyklodopravy v Kladně zabývala ve vedení města v minulém volebním období. Jedná se o pokračování takzvané drážní cyklostezky mezi Kladnem a Prahou, kterou nechá za několik set milionů postavit až ke katastru města podél železniční trati Středočeský kraj.

Gamanové se nelíbí ani řešení nového podjezdu pod tratí u městského stadionu Sletiště směrem na obec Velká Dobrá a dálnici D6. Podle ní není pro cyklisty bezpečný. „Původně tu byl plánován cyklomost, u kterého by SŽ zaplatila přípravu a město samotnou mostovku. To by umožnilo cestovat na kole od sídliště Kročehlavy kolem areálu ČSAD a přes les na Sletiště bez nutnosti překonávat nějakou frekventovanou silnici. Výsledkem je, že toto místo je zcela špatně,“ poznamenala Gamanová.

Cyklostezka Kladnem prý bude

Radní Rys ale MF DNES řekl, že příprava cyklostezky u kolejí přes Kladno ze strany města stále pokračuje. „Máme zpracovanou aktualizovanou studii, která výrazně snižuje původní nesmyslné náklady na realizaci. Součástí studie je i cyklolávka přes výpadovku na Velkou Dobrou. Na své náklady ji vybuduje SŽ a spravovat ji bude město, které dobuduje i zbývající úseky cyklostezky. Bezpečná cesta mezi Sletištěm a městem pak vznikne v nedalekém podchodu pod tratí pro pěší i cyklisty od zimního stadionu,“ konstatoval Rys, aniž by blíže upřesnil termíny zahájení a dokončení stavby zmíněné cyklostezky. Realizaci odhaduje zhruba v horizontu příštích dvou let.

Někteří obyvatelé, zejména městských částí Sítná a Výhybka, se nyní obávají, že je trať neprodyšně oddělí od příměstských lesů směrem na Kožovu horu. Původní jediná lesní cesta přes koleje směrem do lesa na Kožovu horu je totiž nyní přerušena a pohyb chodců a cyklistů je po ní aktuálně zakázán.

Jak sdělil vedoucí odboru dopravy kladenského magistrátu Tomáš Fujan, jedná se ale jen o dočasné omezení po dobu stavby na zdvoukolejnění trati. „Poté tu bude opět otevřen zabezpečený přechod se signalizací, další zůstane přes jednokolejnou železniční trať mezi Kladnem a Rakovníkem,“ vyvrací obavy Fujan.