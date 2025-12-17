Vlaky u Berounky zrychlí. Modernizace trati v náročném terénu myslela i na užovky

Marek Kočovský
  17:39
Časová úspora v řádu minut, větší komfort kolem trati a brzy také nová cyklostezka. Železničáři dokončili hlavní práce na modernizaci desetikilometrového úseku mimořádně vytížené trati mezi Berounem a Karlštejnem. Práce, které začaly na podzim roku 2023, vyšly na 2,7 miliardy korun.
Železničáři dokončili hlavní práce na modernizaci desetikilometrového úseku...

Železničáři dokončili hlavní práce na modernizaci desetikilometrového úseku mimořádně vytížené trati mezi Berounem a Karlštejnem. | foto: Marek Kočovský, MF DNES

Slavnostní otevření nové vlakové zastávky Srbsko a ukončení stavebních prací v...
Slavnostní otevření nové vlakové zastávky Srbsko a ukončení stavebních prací v...
Slavnostní otevření nové vlakové zastávky Srbsko a ukončení stavebních prací v...
Slavnostní otevření nové vlakové zastávky Srbsko a ukončení stavebních prací v...
10 fotografií

Díky vylepšení budou moci vlaky kolem Berounky jezdit výrazně rychleji. Jak po renovovaném kolejišti posviští, si ale budou muset pasažéři nějaký čas počkat.

„Zbývá nám ještě provést terénní úpravy a spustit vlakový zabezpečovač ETCS. Po jeho aktivaci se v příštím roce zvýší traťová rychlost na 145 kilometrů za hodinu,“ vysvětluje Mojmír Nejezchleb, který je pověřený řízením Správy železnic (SŽ).

Začala oprava trati mezi Karlštejnem a Berounem, zrychlí dopravu na západ Čech

Samotná stavba patří k jednomu z nejnáročnějších dopravních projektů v kraji. Dělníci se museli vypořádat s náročným terénem. Kolejiště totiž z jedné strany obepíná strmý skalní masiv a z druhé v jeho těsné blízkosti protéká řeka. Výrazně se protáhla i samotná příprava projektu, která odstartovala už na začátku druhé dekády nového tisíciletí. Postup prací museli zástupci SŽ do podrobna probírat s ochránci přírody. To proto, že zmiňovaná trať vede územím Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Český kras.

Náročný zásah ve skalách

Kromě samotného dvojkolejného koridoru bylo třeba upravit také okolní terén. Především zajistit skály, a to opět v souladu s pravidly ochrany přírody v CHKO. Jak připomínají zástupci SŽ, prováděli je specialisté s využitím horolezecké techniky. To vše s ohledem na výskyt chráněných rostlin a živočichů. Některé druhy zvířat, například užovka podplamatá, teď mohou navíc putovat mezi skalami a řekou bezpečně přímo přes trať. Usnadňují jim to propustky pod kolejištěm.

Železničáři dokončili hlavní práce na modernizaci desetikilometrového úseku mimořádně vytížené trati mezi Berounem a Karlštejnem.
Slavnostní otevření nové vlakové zastávky Srbsko a ukončení stavebních prací v úseku Beroun - Karlštejn. (17. prosince 2025)
Slavnostní otevření nové vlakové zastávky Srbsko a ukončení stavebních prací v úseku Beroun - Karlštejn. (17. prosince 2025)
Slavnostní otevření nové vlakové zastávky Srbsko a ukončení stavebních prací v úseku Beroun - Karlštejn. (17. prosince 2025)
10 fotografií

„Obnovou prošly také mosty a další potřebné propustky. Pro přejíždění souprav z jedné koleje na druhou v případě mimořádností nebo výluk nyní slouží nová odbočka, která vznikla přibližně v polovině modernizovaného úseku,“ doplnila výčet novinek mezi Karlštejnem a Berounem mluvčí SŽ Nela Eberl Frýbová s tím, že velké změny se dočkaly cestující v zastávce Srbsko.

Moderna v sousedství secese

V Srbsku jsou po obou stranách kolejiště nová prostorná nástupiště. Pasažéři mají dostatek místa skrýt se pod přístřešky venkovních čekáren. O tom, kdy dorazí jejich spoj a jaké má případně zpoždění, je informuje digitální ukazatel. Na pořádek a bezpečnost dohlíží kamerový systém. „Historickou podobu srbské zastávky pak připomíná věrná replika původního secesního domku,“ podotýká Nela Eberl Frýbová.

Další výhodou nejen pro místní by měla být nová cyklostezka. Vznikne po úplném dokončení prací z nynější obslužné silnice podél trati, která sloužila pro přísun stavební techniky.

Trať mezi Karlštejnem a Berounem projde modernizací, má urychlit dopravu

Železničáři mají postupně v plánu renovovat celý úsek ve směru od Prahy do Berouna. Před nedávnem se podařilo dokončit kolejiště do Radotína. Nynější „Karlštejnská“ část je tak vlastně na opačné straně. Na řadě jsou další kilometry mezi metropolí a Karlštejnem. Jako první by měla projít obnovou část mezi Radotínem a Černošicemi.

Cestování vlakem zrychluje

Cílem je dosáhnout rychlejší, komfortnější a bezpečnější přepravy z metropole na Plzeň a dál na Cheb. Navíc se počítá s nárůstem počtu pasažérů.

„Cestování vlakem z Prahy na západ Čech v posledních letech podstatně zrychlilo. Napomohlo tomu zmodernizování téměř celého koridoru až do Chebu. Další výraznou úsporu času pak cestujícím přinese jízda budoucím Berounským tunelem, kde budou dálkové vlaky jezdit rychlostí až 200 kilometrů za hodinu,“ upozorňuje ministr dopravy Ivan Bednárik (za SPD), který dorazil na slavnostní zakončení modernizace v zastávce Srbsko.
Doprovodili jej zástupci zhotovitele, starostové okolních obcí a také již bývalý šéf rezortu dopravy Martin Kupka (ODS).

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Čechům leží na účtech zbytečně biliony. Radši je investujte, radí ekonom

Nejčtenější

Na prodej je zámeček Dřevíč, kde žil Karel Schwarzenberg. Realitka zveřejnila cenu

Karel Schwarzenberg. Současný ministr zahraničí a předseda TOP 09 je podle

Zámek Dřevíč, kde žil politik, diplomat a potomek známého šlechtického rodu Karel Schwarzenberg, prodává realitní kancelář Svoboda & Williams za 65 milionů korun. Jde o barokní stavbu v...

OBRAZEM: Odhalené břehy Orlické přehrady z dronu. Nízká hladina čaruje

Nízká hladina vodní nádrže Orlík pohledem z dronu (16. prosinec 2025)

Kvůli nízkým přítokům klesla hladina vodní nádrže Orlík a pozorovatelé tak v současnosti mohou sledovat výrazně odhalené břehy. Situace není kritická a nejde ani o historický rekord, uvedla mluvčí...

Tottenham - Slavia 3:0, vlastní gól Zimy, pak dvě penalty. A hosté zase nemají nic

Xavi Simons z Tottenhamu se raduje ze třetího gólu proti Slavii.

Od našeho zpravodaje v Anglii Popáté za sebou bez vstřeleného gólu a tím pádem v Lize mistrů opět bez vítězství. Slávističtí fotbalisté v šestém utkání prestižní soutěži podlehli v Londýně domácímu Tottenhamu, který se přiblížil...

Sparta - Liberec 2:2, minus sedm na Slavii, bod v ostrém duelu zachránil Kuchta

Momentka ze zápasu Sparta Praha – Slovan Liberec.

Sparťanští fotbalisté půjdou do jarní části se sedmibodovým mankem na Slavii. V závěrečném ligovém vystoupení na podzim doma remizovali s Libercem 2:2. Dvakrát prohrávali, bod zajistil pět minut před...

Fígl, jak se vozit zadarmo. Revizoři v Praze nemají na černé pasažéry účinné páky

Premium
ilustrační snímek

Revizoři v pražské hromadné dopravě nemají páky, jak vyloučit černé pasažéry z přepravy. Pokutu témuž bezdomovci vypíší i několikrát za den, zároveň mu tím ale vystaví půlhodinovou jízdenku. Pokuta...

Vlaky u Berounky zrychlí. Modernizace trati v náročném terénu myslela i na užovky

Železničáři dokončili hlavní práce na modernizaci desetikilometrového úseku...

Časová úspora v řádu minut, větší komfort kolem trati a brzy také nová cyklostezka. Železničáři dokončili hlavní práce na modernizaci desetikilometrového úseku mimořádně vytížené trati mezi Berounem...

17. prosince 2025  17:39

Z pražského přeboru na africký fotbalový šampionát. I Žižkov má reprezentanta

Isaac Muleme (vlevo) v dresu Viktorie Žižkov

Obránce Isaac Muleme hrající za béčko Viktorie Žižkov bude reprezentovat Ugandu na Africkém poháru národů. Třiatřicetiletý fotbalista bral působení v páté nejvyšší české soutěži jako šanci dostat se...

17. prosince 2025  17:24

Reakce na tragédii. Zoo upraví expozici orangutanů, pády do vody ohlídá alarm

Kawi, starší mládě orangutana z pražské zoo. (2. června 2024)

Pražská zoo plánuje kvůli nedávnému úmrtí orangutana Kawiho nově přestavět expozici. Zatím místo mírně upravila, mimo jiné nechala nainstalovat systém, který umí detekovat pád do vody a slouží k...

17. prosince 2025  17:17

Slavia si pojistila Halinského, ještě půlrok ho nechá hostovat v Teplicích

Fotbalový talent Denis Halinský podepsal ve Slavii smlouvu do léta 2030.

Jeden podpis, dvojnásobná radost. Talentovaný fotbalový obránce Denis Halinský prodloužil smlouvu s prvoligovou Slavií Praha až do června 2030, zároveň se protáhlo jeho úspěšné hostování v Teplicích....

17. prosince 2025  16:51

Zloděj kamenem rozbil vitrínu, zmizel se zlatem za miliony. Firma zveřejnila detaily

Kriminalisté hledají pachatele, který ukradl z vitríny zlato za několik milionů

Během pouhých několika sekund se zloději podařilo rozbít vitrínu a zmizet s drahými kovy v hodnotě přesahující čtyři a půl milionu korun. Pražští kriminalisté pátrají po pachateli, který v pondělí...

17. prosince 2025  10:56,  aktualizováno 

Chceme vyhrát a mít volnější únor, hlásil Priske. Čelil i otázce na námluvy s Rangers

Trenér Brian Priske se usmívá na tiskové konferenci před zápasem Sparty s...

Kromě tradičních předzápasových otázek se ho skotští novináři zeptali také na to, jak blízko byl angažmá v Rangers, o čemž se spekulovalo před jeho návratem do fotbalové Sparty. „To je něco, o čem...

17. prosince 2025  15:16

Udeřil mě do čelisti a krku, vypověděl u soudu s tramvajákem ukrajinský cestující

Obvodní soud pro Prahu 10 začal řešit únorový incident z pražské tramvaje, při...

Obvodní soud pro Prahu 10 se ve středu podruhé zabýval incidentem mezi řidičem tramvaje a ukrajinským párem s dítětem. Letos na konci února na zastávce Nádraží Vršovice obviněný řidič Daniel Bejvl...

17. prosince 2025  15:09

Protestuji proti izraelským zločinům. Čižinský na jednání vyvěsil vlajku Palestiny

Pavel Čižinský s vyvěšenou palestinskou vlajkou na zasedání zastupitelstva...

Na sociálních sítích koluje fotografie právníka a opozičního zastupitele městské části Praha 1 Pavla Čižinského (Levice), který si na zasedání místního zastupitelstva vyvěsil za stolem palestinskou...

17. prosince 2025  13:05

Fígl, jak se vozit zadarmo. Revizoři v Praze nemají na černé pasažéry účinné páky

Premium
ilustrační snímek

Revizoři v pražské hromadné dopravě nemají páky, jak vyloučit černé pasažéry z přepravy. Pokutu témuž bezdomovci vypíší i několikrát za den, zároveň mu tím ale vystaví půlhodinovou jízdenku. Pokuta...

17. prosince 2025  13:04

Náročná operace. V Motole transplantovali srdce miminku, rok bylo na přístrojích

Španělským lékařům se v nemocnici v Madridu podařila unikátní transplantace...

Lékaři z Fakultní nemocnice (FN) Motol transplantovali srdce miminku, které bylo více než rok napojené na přístrojovou podporu. Přijali jej v 88 dnech života. Některé zákroky lékaři u tak malého...

17. prosince 2025  12:36

OBRAZEM: Odhalené břehy Orlické přehrady z dronu. Nízká hladina čaruje

Nízká hladina vodní nádrže Orlík pohledem z dronu (16. prosinec 2025)

Kvůli nízkým přítokům klesla hladina vodní nádrže Orlík a pozorovatelé tak v současnosti mohou sledovat výrazně odhalené břehy. Situace není kritická a nejde ani o historický rekord, uvedla mluvčí...

17. prosince 2025  12:10

Mezi Florencí a Smíchovským nádražím stálo metro, důvodem byly uvolněné kabely

Mezi Florencí a Smíchovským nádražím nejede metro B. (17. prosince 2025)

Linka metra B nejela obousměrně mezi stanicemi Florenc a Smíchovské nádraží. Provoz se podle mluvčí Pražského dopravního podniku (DPP) Anety Řehkové podařilo plně obnovit krátce po 10. hodině....

17. prosince 2025  9:28,  aktualizováno  10:17

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.