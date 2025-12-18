Přestavba trati mezi Prahou a Kladnem dostala zelenou, práce začnou příští rok

Modernizace trati mezi Prahou a Kladnem bude znamenat rozšíření tratě na dvě koleje a elektrifikaci. Na stavbu čekají nejen obyvatelé největšího středočeského města, ale i lidé z regionu desítky let. Kapacita současné trati není dostatečná. Z Kladna a okolních obcí dojíždějí denně do Prahy desetitisíce lidí, nejčastěji autem nebo autobusem.
Výše investice bude do deseti miliard korun, přesnou částku Správa železnic zveřejní po podpisu smlouvy, řekla mluvčí SŽ Nela Eberl Friebová. V nejbližších týdnech SŽ předpokládá podpis smlouvy a zahájení přípravných prací, sdělil Mojmír Nejezchleb, který je pověřený vedením SŽ.
„Máme čerstvě pravomocné stavební povolení, máme vlastně připravenou k podpisu smlouvu se zhotovitelem. Jak nám to dovolí situace s financováním této stavby, tak bychom okamžitě podepisovali smlouvu a zahájili přípravné práce na modernizaci toho úseku,“ uvedl Nejezchleb.
Na letiště do pěti let vlakem. Nejtěžší část přípravy řeší železničáři právě teď
Uzavření smlouvy podle něj závisí především na rozpočtu Státního fondu dopravy infrastruktury, avšak předpokládá, že se s investicí v rozpočtu počítá.
„Jde o nejdelší ze všech etap projektu. Z velké části povede v nové stopě, vlaky díky narovnaným obloukům a elektrifikaci pojedou rychlostí až 145 kilometrů v hodině, což cesty mezi Prahou a největším středočeským městem citelně zkrátí,“ dodal Nejezchleb.
Trasa trati mezi Kladnem a Prahou bude upravená, nebude většinou kopírovat současnou. Výluky na trati jsou podle Nejezchleba naplánované na rok 2027.
Vlaky u Berounky zrychlí. Modernizace trati v náročném terénu myslela i na užovky
Přestavba čeká stanice Hostivice a Jeneč a zastávku Pavlov. Zrušeno bude současné nádraží v Unhošti, nahradí jej zastávka Malé Přítočno. Vzniknou nové zastávky Hostivice-Jeneček a Velké Přítočno a také parkoviště P+R.
Modernizace části trati přímo na území Kladna začala v roce 2022. Vznikla dvoukolejná trať, vybudovaná jsou nová nástupiště. Příští rok na podzim by měla být dokončena nová nádražní budova. Pokračují také práce na stavbě podchodu pod tratí u sportoviště Sletiště.
Lepší cesta na letiště
Modernizace úseku mezi pražským Veleslavínem a Ruzyní by měla začít v roce 2027, stejně tak i stavba úseku mezi Veleslavínem a Letištěm Václava Havla. Na podzim se SŽ podařilo získat pravomocné povolení záměru pro budoucí podzemní nádraží u letištního terminálu, souběžně se připravuje etapa z Ruzyně na letiště.
Podzemní nádraží na pražském letišti má zelenou. Stavba začne v roce 2027
Letos se uskutečnil geologický výzkum v trase tunelů mezi Dejvicemi a Veleslavínem. V příštím roce bude SŽ hledat zhotovitele úseku od Výstaviště do nové podzemní stanice v Dejvicích.
Projekt tvoří 11 staveb, z nichž některé jsou hotové a jiné se budují. Kompletně by měla být trať z Prahy do Kladna zmodernizována v letech 2029 či 2030, náklady se mají blížit 50 miliardám korun.
U některých úseků tratě SŽ počítá s výstavbou formou PPP projektu, tedy ve spolupráci veřejného a soukromého sektoru. Podrobnosti k projektu jsou k dispozici na webu k modernizaci trati.