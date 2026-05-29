Kvůli modernizaci Masarykova nádraží tam půl roku nepojedou vlaky z Kladna

Autor:
  11:39
Šest měsíců nebudou vlaky z Kladna končit ve stanici Praha-Masarykovo nádraží. Důvodem jsou pokračující práce na modernizaci nádraží. Vlaky z největšího města Středočeského kraje budou mít cíl ve stanici Praha-Bubny.
Rekonstrukce a modernizace Masarykova nádraží v Praze. (květen 2026)

Rekonstrukce a modernizace Masarykova nádraží v Praze. (květen 2026) | foto: PID - mobilita budoucnosti

Informaci přinesl Ropid, regionální organizátor integrované dopravy v Praze a okolí. Opatření vstoupí v platnost v pondělí 1. června a potrvá až do 12. prosince.

„Doteď se pracovalo hlavně na výstavbě nových nástupišť, která po svém dokončení budou sloužit spojům na letiště a do Kladna. Nyní se pozornost zaměří na původní část nádraží, dělníci začnou s přestavbou střední části kolejiště a stávajících nástupišť,“ uvedla v tiskové zprávě Správa železnic.

Začala stavba nejdelší části železnice na Kladno. Ministr poslal vzkaz budoucím

Výchozí i cílová stanice tak pro rychlíky a regionální vlaky bude na novém nádraží Praha-Bubny, kde lidé pohodlně ve stanici Vltavská přestoupí na metro C a tramvaje ve směru Florenc, Strossmayerovo nádraží a Holešovická tržnice.

„Týká se to rychlíků a vlaků linek S4, S5, S54, R24, R45 a R42,“ uvedl Ropid v tiskové zprávě. Soupravy R45 a R24 navíc budou zastavovat v zastávce Praha-Výstaviště.

„V úseku Masarykovo nádraží – Praha-Bubny lze využít linku metra B ze stanice Náměstí Republiky s přestupem na C na Florenci směr Vltavská, případně přímou linkou do zastávky Výstaviště.“

Ze zastávky Bílá labuť lze využít přímou tramvajovou linku 34, z oblasti Těšnova a Florence linku 12.

Přestože se dříve mluvilo o tom, že během modernizace / rekonstrukce Masarykova nádraží bude vždy jeho část v provozu, je to teď jinak.

„Původně ano, ale bohužel Správa železnic nakonec rozhodla takto. Důvodem má být i budování dodatečné opory nové platformy nad kolejemi,“ vysvětlil Ropid.

Výluka Masarykovo nádraží od 1. června 2026

